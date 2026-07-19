ترکیب احتمالی اسپانیا/ آرایش جنگی لاروخا برای تصاحب دومین جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در حالی پا به این تقابل بزرگ می‌گذارد که در فرمی فوق‌العاده و بی‌نظیر قرار دارد و رکورد تاریخی ۳۷ مسابقه بدون شکست پیاپی را ثبت کرده است. انضباط تاکتیکی بالا و مقتدرانه آن‌ها در طول این تورنمنت کاملاً مشهود بوده است، چرا که آن‌ها به راحتی توانسته‌اند از سد رقبای سطح اول و مدعی عبور کنند. پیروزی مقتدرانه ۲-۰ مقابل فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی به خوبی نشان‌دهنده دست برتر و حاکمیت آن‌ها در زمین بود.

نکته قابل توجه این است که لاروخا در هیچ‌یک از مراحل این جام جهانی از رقبای خود عقب نیفتاده است. استحکام ساختار تدافعی آن‌ها به شکل ویژه‌ای تحسین‌برانگیز بوده و در طول هفت مسابقه خود تنها یک گل دریافت کرده‌اند.

اخبار تیم ملی اسپانیا

اسپانیا در حالی به دیدار فینال می‌رسد که تقریباً هیچ نگرانی یا مشکلی از بابت مصدومیت بازیکنانش ندارد که این موضوع در این مرحله حساس از رقابت‌ها یک امتیاز بزرگ و فوق‌العاده برای آن‌ها به شمار می‌رود. لامین یامال پس از پایان بازی سخت و نفس‌گیر مقابل فرانسه در نیمه‌نهایی، به دلیل تمرین انفرادی با بانداژ روی ران چپ خود، نگرانی‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد کرده بود.

لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم، توضیح داد که این اقدام صرفاً یک تدبیر پیشگیرانه برای مدیریت میزان فشار کاری او بوده است و انتظار می‌رود این بال تکنیکی با آمادگی کامل در ترکیب اصلی فینال حضور داشته باشد. پدرو پورو نیز پس از بهبودی کامل از خستگی جزئی همسترینگ که در اوایل هفته میزان حضورش در تمرینات را محدود کرده بود، در دسترس کادر فنی قرار دارد.

با توجه به اینکه هیچ بازیکن محرومی در اردوی لاروخا وجود ندارد، انتظار می‌رود اسپانیا به چیدمان و ساختار تاکتیکی همیشگی خود وفادار بماند. رودری و فابیان روئیز به احتمال فراوان کنترل مرکز زمین را در دست خواهند داشت تا هم پوشش دفاعی لازم را ایجاد کنند و هم مالکیت توپ را به سود تیم مدیریت نمایند. همچنین انتظار می‌رود الکس بائنا کار را جلوتر از نیکو ویلیامز آغاز کند و میکل اویارزابال نیز در خط حمله وظیفه هدایت پیکان تهاجمی تیم را بر عهده خواهد داشت.

ترکیب احتمالی اسپانیا

اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، گونزالو گارسیا، مارک کوکوریا، رودریگو هرناندز (رودری)، مرینو، لامین یامال، دنی اولمو، پدرو گونزالس (پدری)، میکل اویارزابال.

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