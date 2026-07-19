ترکیب احتمالی آرژانتین/ یاران مسی آماده شکار ماتادورها در نیویورک

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در مسیر فینال جام جهانی، به شدت مقتدرانه ظاهر شده و با پیروزی در هر هفت مسابقه خود، یک دستاورد تاریخی را به ثبت رسانده است. آن‌ها جایگاه خود را در این مرحله با پیروزی ۲-۱ و کامبک مقابل انگلستان در آخرین لحظات وقت قانونی بازی در نیمه‌نهایی تضمین کردند. مدافعان عنوان قهرمانی با نمایش عزم و اراده‌ای تحسین‌برانگیز، عملکرد هجومی قدرتمندی داشته‌اند و با به ثمر رساندن ۱۹ گل در این تورنمنت، بالاترین آمار گلزنی را در این جام جهانی به خود اختصاص داده‌اند. آلبی‌سلسته همچنین در هر یک از ۱۳ مسابقه اخیر خود حداقل دو بار گلزنی کرده که نشان‌دهنده ثبات هجومی بالای آن‌هاست. عملکرد آن‌ها در نیمه‌نهایی بار دیگر قدرت تاکتیکی و کنترل آن‌ها بر جریان بازی را به نمایش گذاشت.

اخبار تیم ملی آرژانتین

آرژانتین با ترکیبی کاملاً آماده و بدون مصدوم پا به فینال می‌گذارد و این موضوع دست لیونل اسکالونی را برای چیدمان تیمی که هدفش کسب دومین عنوان قهرمانی متوالی در جام جهانی است، کاملاً باز می‌گذارد. یکی از نکات کلیدی و بحث‌برانگیز، وضعیت امیلیانو مارتینز دروازه‌بان این تیم است که فاش کرده در تمام طول تورنمنت با انگشت شکسته بازی کرده است. او قصد دارد پس از فینال تحت عمل جراحی قرار گیرد و همچنان در این مسابقه درون دروازه خواهد ایستاد. در خط دفاعی، کریستین رومرو از گرفتگی‌های عضلانی که در بازی‌های قبلی مراحل حذفی او را تحت تأثیر قرار داده بود، رها شده و انتظار می‌رود در کنار لیساندرو مارتینز قرار بگیرد.

مثلث خط میانی متشکل از لئاندرو پاردس، انزو فرناندز و الکسیس مک‌آلیستر بار دیگر تعادل و فشار لازم را در مرکز زمین ایجاد خواهد کرد. همه نگاه‌ها به خط حمله معطوف خواهد بود، جایی که لیونل مسی ۳۹ ساله قرار است در مسابقه‌ای به میدان برود که می‌تواند آخرین بازی او برای تیم ملی آرژانتین باشد. او در خط حمله در کنار خولیان آلوارز قرار خواهد گرفت. مسی در فرمی فوق‌العاده‌ و درخشان قرار دارد و در حال حاضر با ثبت هشت گل و چهار پاس گل، در کورس کسب کفش طلای مسابقات است. به احتمال زیاد جولیانو سیمئونه به نیمکت منتقل می‌شود و رودریگو دی‌پائول یا نیکولاس گونزالس به ترکیب اصلی اضافه خواهند شد.

ترکیب احتمالی آرژانتین

امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، نیکلاس تالیافیکو، رودریگو دی‌پائول، لئاندرو پاردس، انزو فرناندز، الکسیس مک‌آلیستر، لیونل مسی، خولیان آلوارز.

انتهای پیام/