به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین، صد و چهارمین و آخرین مسابقه از این جام جهانی خواهد بود. این فینال که یک تقابل رویایی برای هواداران بارسلونا به شمار می‌رود، در واقع تکرار مسابقه فینالیسیما است که پیش از این در اوایل سال جاری میلادی لغو شده بود. در شرایطی که لامین یامال به دنبال تکمیل افتخارات خود در فوتبال ملی در سن ۱۹ سالگی است؛ لیونل مسی نیز قصد دارد با کسب دومین جام جهانی متوالی، به اولین مردی تبدیل شود که پس از پله در سال ۱۹۶۲ به این افتخار دست می‌یابد، صحنه برای یک نبرد تاریخی کاملاً آماده است.

پیش‌بازی تقابل اسپانیا و آرژانتین

هرگونه تردید باقی‌مانده در مورد توانایی خط دفاعی اسپانیا در مهار عناصر هجومی سطح بالا، در مرحله قبلی به طور کامل از بین رفت. شاگردان لوئیس دلا فوئنته در مواجهه با تیم ملی فرانسه که انگیزه زیادی برای انتقام شکست‌های اخیر خود در مسابقات یورو و لیگ ملت‌ها داشت، یک پیروزی مقتدرانه ۲-۰ را برابر یکی از مدعیان اصلی تورنمنت رقم زدند.

اسپانیا در این مسابقه ابتدا فشارهای اولیه حریف را تحمل کرد و سپس در دقیقه ۲۲ قفل بازی را شکست. یک خطای پنالتی در محوطه جریمه به سود لاروخا اعلام شد که میکل اویارزابال آن را با خونسردی تبدیل به گل کرد. از آن لحظه به بعد، خط هافبک اسپانیا یک نمایش بی‌نقص را به اجرا گذاشت؛ جایی که رودری و فابیان روئیز مرکز زمین را به تسخیر خود درآوردند و کیلیان امباپه را به طور کامل در خط حمله ایزوله کردند. در دقیقه ۵۸، پدرو پورو، مدافع راست اسپانیا، با نفوذ به جلو اختلاف را دو برابر کرد تا تیر خلاصی را بر پیکر خروس‌ها وارد کند؛ مسابقه‌ای که فرانسوی‌ها هیچ پاسخی برای آن نداشتند.

اسپانیا بار دیگر اقتدار تدافعی خود را با ثبت ششمین کلین‌شیت تورنمنت در برابر زهرآلودترین خط حمله مسابقات به رخ کشید. کیلیان امباپه، مایکل اولیسه و عثمان دمبله، هیچ‌کدام نتوانستند سد دفاعی قدرتمند متشکل از اونای سیمون، پائو کوبارسی و امریک لاپورت را در هم بشکنند.

آرژانتین برای بقا جنگید

در حالی که اسپانیا مسیر راحتی را طی کرد، آرژانتین به سختی از یک ماراتن فوق‌العاده مهیج در آتلانتا مقابل انگلستان جان سالم به در برد. شاگردان لیونل اسکالونی در دقیقه ۵۴ و پس از گلزنی آنتونی گوردون برای سه شیرها، خود را در موقعیت باخت دیدند. برای مدت ۳۰ دقیقه، به نظر می‌رسید که مدافعان عنوان قهرمانی در آستانه حذف از رقابت‌ها قرار دارند.

اما در دقیقه ۸۴، انزو فرناندز گل تساوی را به ثمر رساند تا روحیه و شتاب تیمی را به آلبی‌سلسته بازگرداند. سپس در آخرین لحظات وقت‌های تلف‌شده، لائوتارو مارتینز که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود و سابقه درخشانی در باز کردن گره مسابقات فشرده دارد، گل برتری را وارد دروازه حریف کرد تا قلب انگلیسی‌ها را بشکند و آرژانتین را مجدداً راهی فینال کند. نیازی به گفتن نیست که لیونل مسی پاس هر دو گل را در این دیدار ارسال کرد.

نقشه تاکتیکی اسپانیا مقابل آرژانتین چگونه خواهد بود؟

اسپانیا پس از نیمکت‌نشین کردن پدری و فعال کردن بیشترِ خط میانی، بسیار برنده و تیزتر به نظر می‌رسد. دلافوئنته یک ماشین تاکتیکی با سیستم ۳-۲-۱-۴ ساخته است که به ندرت مرتکب اشتباهات فردی یا ناخواسته می‌شود.

برنامه بازی برای روز یکشنبه کاملاً مشخص است: بستن فضاهایی که آرژانتین برای درخشش به آن‌ها نیاز دارد. اسپانیا به دنبال مالکیت توپ ۶۰ تا ۶۵ درصدی خواهد بود و از‌ پاسکاری بین رودری، فابیان و دنی اولمو برای عبور از پرس شدید و تهاجمی خط میانی آرژانتین با هدایت الکسیس مک‌آلیستر و انزو فرناندز استفاده خواهد کرد.

در فاز تدافعی، زوج امریک لاپورت و پائو کوبارسی با بزرگ‌ترین آزمون خود روبرو خواهند شد. هدف آن‌ها حفظ دفاع فشرده و جلوگیری از هرگونه فضاسازی توسط لائوتارو مارتینز و خولیان آلوارز در داخل محوطه جریمه است. در جناحین، انتظار می‌رود از بین مارک کوکوریا و پدرو پورو، یک نفر رو به جلو حرکت کند، هرچند که احتمالاً کوکوریا بیشتر در عقب زمین باقی خواهد ماند. مدافع چپ جدید رئال مادرید با سخت‌ترین مأموریت خود در مهار مسی روبرو خواهد شد و پورو نیز با به ثمر رساندن دو گل در این تورنمنت، تمایل تهاجمی بیشتری از خود نشان داده است.

اسپانیا باید مراقب باشد که اشتباه انگلیس را تکرار نکند؛ یعنی عقب ننشیند و اجازه ندهد آرژانتین نبض بازی را در دست بگیرد، چرا که این کار برای تیمی که در زیر فشار بهترین عملکرد را دارد، بهترین و خطرناک‌ترین موقعیت ممکن است. از سوی دیگر، ایجاد فضاهای زیاد برای فوق‌ستاره حریف خطرناک است، زیرا او در صورت داشتن فضا می‌تواند به تنهایی سرنوشت بازی را رقم بزند.

لامین یامال در برابر لیونل مسی

برای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین اسپانیا و آرژانتین، هیچ سناریویی شاعرانه‌تر از تقابل دو نسل متفاوت میان لیونل مسی و لامین یامال نیست. این یک داستان واقعی از «انتقال قدرت» است که اسطوره ۳۹ ساله آرژانتینی را در برابر پدیده ۱۹ ساله و تازه‌وارد اسپانیایی قرار می‌دهد.

نکته جذاب دیگر این تقابل، به شات‌های عکاسی خیریه معروف سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد؛ جایی که مسیِ ۱۹ ساله، یامالِ نوزاد را در تشت حمام می‌شوید. اکنون ۱۹ سال از آن زمان گذشته و همان نوزاد، میان مسی و دومین قهرمانی متوالی‌اش در جام جهانی ایستاده است.

در حالی که مسی تورنمنت فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته و در صدر جدول گلزنان و پاسورهای جام قرار دارد، لامین یامال مسابقات به نسبت آرام‌تری را تجربه کرده است. با این حال، تعارضات و شباهت‌های عددی پیرامون این فینال شگفت‌انگیز است.

مسی در زمان ثبت آن عکس معروف ۱۹ ساله بود و یامال اکنون ۱۹ ساله است. ۱۹ سال بعد، آن‌ها در تاریخ ۱۹ جولای در فینال جام جهانی به مصاف هم می‌روند. هر دو اولین گل خود در جام جهانی را در ۱۸ سالگی و با پیراهن شماره ۱۹ به ثمر رساندند. هنگامی که آن عکس گرفته شد، مسی خودش شماره ۱۹ را می‌پوشید؛ یعنی همان شماره‌ای که یامال در این فینال به تن خواهد کرد. از سوی دیگر، این نوزدهمین حضور آرژانتین در ۲۳ دوره جام جهانی است و اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۰ قهرمان نوزدهمین دوره جام جهانی شده بود. این شباهت‌های عددی مدام در حال افزایش است.

تاریخچه تقابل‌های رو در رو

آمار دیدارهای رو در روی اسپانیا و آرژانتین در طول تاریخ کاملاً متوازن است. دو کشور ۱۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که سهم هر کدام ۶ پیروزی بوده و ۲ بازی نیز با نتیجه مساوی خاتمه یافته است.

اولین و تنها دیدار آن‌ها در چارچوب مسابقات جام جهانی به مرحله گروهی سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد، جایی که آرژانتین موفق شد با نتیجه نزدیک ۲-۱ اسپانیا را شکست دهد. با این حال، آخرین تقابل آن‌ها درون زمین یک بازی یک‌طرفه در سال ۲۰۱۸ بود که در آن اسپانیا با نتیجه سنگین ۶-۱ آرژانتین را در یک بازی دوستانه در هم کوبید.

آخرین دیدار برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها نیز قرار بود در فینالیسیما در مارس ۲۰۲۶ برگزار شود که قبل از برگزاری لغو شد. آن تقابل اکنون به بزرگ‌ترین مسابقه فوتبال ملی جهان یعنی فینال جام جهانی تبدیل شده است.

اخبار تیم‌ها و پیش‌بینی مسابقه

اسپانیا قطعاً باید به ترکیب خط میانی خود که در مقابل فرانسه بسیار خوب جواب داد وفادار بماند و نباید صرفاً به دلیل بهبودی نیکو ویلیامز و بازگشت او به جای الکس بائنا، دچار سردرگمی در ارنج تیم شود. هماهنگی تیمی در این مرحله از تورنمنت به حدی بالاست که نیازی به تغییرات غیرضروری نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود ترکیب اصلی لاروخا بدون تغییر باقی بماند.

به همین ترتیب، آرژانتین نشان داده است که استفاده از جولیانو سیمئونه به عنوان یک عنصر هجومی در کناره‌ها به جای یک هافبک میانی دیگر، کارایی خوبی داشته است. تنها تغییر احتمالی می‌تواند حضور لائوتارو مارتینز به جای خولیان آلوارز باشد، اما آلوارز به دلیل درک متقابل بالایی که با مسی دارد باید جایگاه خود را حفظ کند و لائوتارو یک بار دیگر به عنوان یک یار تعویضی تأثیرگذار به کار گرفته شود.

پیش‌بینی نتیجه مسابقه: اسپانیا ۲ - ۱ آرژانتین

مسیر جادویی مسی به دست لاروخا به پایان خواهد رسید، اما نه قبل از آنکه او زهر خود را به بهترین خط دفاعی تاریخ جام جهانی بریزد. لامین یامال پادشاهی خود را به عنوان رهبر جدید این نسل آغاز خواهد کرد، در حالی که مسی پس از فتح کامل فوتبال، با افتخار از صحنه کنار خواهد رفت.

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