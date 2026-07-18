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قطعی شد: ستاره تیم ملی انگلیس در راه چلسی

قطعی شد: ستاره تیم ملی انگلیس در راه چلسی
کد خبر : 1815135
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باشگاه چلسی برای جذب مورگان راجرز، هافبک تیم ملی انگلیس و استون ویلا، با مبلغی معادل ۱۱۷ میلیون پوند به توافق رسید.

به گزارش ایلنا، این هافبک ۲۳ ساله قراردادی شش‌ساله با چلسی امضا خواهد کرد که امکان تمدید آن برای یک فصل دیگر نیز در قرارداد گنجانده شده است.

راجرز پس از بازگشت از اردوی تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶، روز دوشنبه در تست‌های پزشکی چلسی شرکت خواهد کرد. این انتقال همچنین رکورد گران‌ترین خرید یک بازیکن انگلیسی را نیز جابه‌جا می‌کند و از انتقال ۱۱۶ میلیون پوندی الیوت اندرسون از ناتینگهام فارست به منچسترسیتی که اوایل تابستان امسال انجام شد، پیشی می‌گیرد.

راجرز با این انتقال، گران‌ترین خرید تاریخ چلسی خواهد شد و رکورد قبلی این باشگاه، یعنی ۱۰۷ میلیون پوند پرداختی برای جذب هافبک آرژانتینی، انزو فرناندز، در سال ۲۰۲۳ را پشت سر می‌گذارد.

این انتقال در حالی انجام می‌شود که ژابی آلونسو، سرمربی جدید چلسی، در حال تکمیل ترکیب تیمش برای فصل جدید لیگ برتر انگلیس است. راجرز که سابقه حضور در آکادمی منچسترسیتی را دارد، در اول فوریه ۲۰۲۴ از میدلزبرو به استون ویلا پیوست.

او در ۸۵ بازی لیگ برای تیم اونای امری، ۲۱ گل به ثمر رساند و فصل گذشته نیز یکی از اعضای تیمی بود که قهرمان لیگ اروپا شد. راجرز تاکنون ۲۱ بار برای تیم ملی بزرگسالان انگلیس به میدان رفته و یک گل ملی نیز در کارنامه دارد. او همچنین در جام جهانی تابستان امسال در شش مسابقه برای انگلیس بازی کرد.

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