احتمال توقف بازی فرانسه و انگلیس به دلیل رعد و برق

به گزارش ایلنا، تنها چند ساعت تا آغاز دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس باقی مانده، اما وضعیت آب‌وهوای شهر میامی به یکی از دغدغه‌های اصلی برگزارکنندگان این مسابقه تبدیل شده است.

اطراف ورزشگاه هارد راک، محل برگزاری این دیدار، عصر امروز شاهد بارش باران و وقوع رعد و برق بود و چندین صاعقه نیز در نزدیکی ورزشگاه ثبت شد. با وجود اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی از بهبود تدریجی شرایط حکایت دارد، مسئولان مسابقات همچنان وضعیت جوی را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنند.

مطابق مقررات ایمنی در ایالات متحده، در صورتی که صاعقه‌ای در شعاع حدود ۱۰ کیلومتری ورزشگاه ثبت شود، مسابقه باید متوقف شود. در چنین شرایطی بازیکنان، اعضای کادر فنی و تماشاگران تا زمان ایمن شدن شرایط ورزشگاه را ترک خواهند کرد و بازی دست‌کم ۳۰ دقیقه پس از آخرین صاعقه از سر گرفته می‌شود.

این نخستین بار نیست که رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تحت تأثیر شرایط جوی قرار می‌گیرد. پیش‌تر دیدار فرانسه و عراق در مرحله گروهی به دلیل رعد و برق با وقفه‌ای طولانی مواجه شد و فاصله میان دو نیمه آن مسابقه بیش از دو ساعت به طول انجامید.

تیم ملی فرانسه نیز در روزهای اخیر با این شرایط روبه‌رو بوده است. تمرین شاگردان دیدیه دشان به دلیل بارندگی و رعد و برق با تأخیر آغاز شد و کادر فنی ناچار به تغییر برنامه‌های آماده‌سازی شد. همچنین تمرین تیم ملی اسپانیا، یکی از فینالیست‌های جام جهانی، نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی متوقف و در نهایت لغو شد.

با این حال، روزنامه اکیپ گزارش داده است که در حال حاضر احتمال برگزاری مسابقه طبق برنامه بیشتر از هر سناریوی دیگری است و تنها در صورت تشدید شرایط جوی ممکن است تغییری در زمان برگزاری ایجاد شود.

حتی اگر مسابقه بدون وقفه برگزار شود، دو تیم شرایط آسانی پیش رو نخواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود دمای هوا هنگام آغاز مسابقه به حدود ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد و رطوبت نیز از ۷۰ درصد فراتر رود؛ شرایطی که می‌تواند عملکرد بازیکنان فرانسه و انگلیس را در نبرد بر سر مقام سوم جام جهانی تحت تأثیر قرار دهد.

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