پیام احساسی امباپه برای آخرین حضور دشان روی نیمکت فرانسه

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه امشب در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر انگلیس به میدان می‌رود؛ مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت کسب مقام سوم، آخرین حضور دیدیه دشان به‌عنوان سرمربی خروس‌ها خواهد بود.

فرانسه پس از شکست ۲ بر صفر مقابل اسپانیا در مرحله نیمه‌نهایی، شانس حضور در فینال را از دست داد و اکنون در آخرین مسابقه دشان برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد. این سرمربی ۵۷ ساله پس از ۱۴ سال هدایت تیم ملی، جای خود را به زین‌الدین زیدان خواهد داد.

دشان از سال ۲۰۱۲ هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشت و در این مدت افتخارات مهمی از جمله قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ و لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۱ را به دست آورد. او همچنین فرانسه را به فینال یورو ۲۰۱۶، فینال جام جهانی ۲۰۲۲، نیمه‌نهایی یورو ۲۰۲۴ و نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند و با نزدیک به ۲۰۰ مسابقه، عنوان باسابقه‌ترین سرمربی تاریخ تیم ملی فرانسه را به خود اختصاص داد.

در آستانه پایان این دوران، کیلیان امباپه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از دشان، سرمربی‌ای که نخستین بار او را به تیم ملی دعوت کرد، قدردانی کرد.

کاپیتان تیم ملی فرانسه در بخشی از این پیام نوشت: «امروز آخرین رقص توست. تو افتخارات بزرگی برای فوتبال فرانسه رقم زدی و ما دوست داشتیم پایان بهتری برای این مسیر رقم بخورد، اما موفق نشدیم.»

امباپه در ادامه، نقش دشان در بازگرداندن فرانسه به جمع قدرت‌های فوتبال جهان را ستود و تأکید کرد که ارزش دستاوردهای او با گذشت زمان بیش از پیش نمایان خواهد شد.

ستاره رئال مادرید همچنین از اعتمادی که دشان در سال‌های ابتدایی دوران ملی به او داشت، قدردانی کرد و نوشت حضور در کنار یکی از اسطوره‌های فوتبال فرانسه، تجربه‌ای ارزشمند و فراموش‌نشدنی برای او بوده است.

امباپه در پایان پیام خود ضمن تشکر از تلاش‌های دشان برای تیم ملی فرانسه، برای سرمربی سابق خروس‌ها در ادامه مسیر حرفه‌ای و شخصی‌اش آرزوی موفقیت کرد.

پیام کاپیتان فرانسه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشته و بسیاری آن را نمادی از رابطه نزدیک میان امباپه و دشان دانسته‌اند؛ همکاری‌ای که از نخستین دعوت این مهاجم به تیم ملی آغاز شد و با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸، حضور در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ و ثبت افتخارات متعدد ادامه یافت.

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