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راجرز با انتقالی رکوردشکن در آستانه پیوستن به چلسی

راجرز با انتقالی رکوردشکن در آستانه پیوستن به چلسی
کد خبر : 1815122
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مورگان راجرز، هافبک ۲۳ ساله انگلیسی، در آستانه پیوستن به چلسی قرار دارد و با نهایی شدن این انتقال، عنوان گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه لندنی را به خود اختصاص خواهد داد.

به گزارش ایلنا، مورگان راجرز پس از توافق نهایی با چلسی، قراردادی شش‌ساله با این باشگاه امضا خواهد کرد که بند تمدید برای یک فصل دیگر نیز در آن پیش‌بینی شده است.

این بازیکن پس از پایان حضورش در اردوی تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶، روز دوشنبه برای انجام آزمایش‌های پزشکی راهی باشگاه چلسی خواهد شد تا مراحل نهایی انتقال خود را پشت سر بگذارد.

با نهایی شدن این جابه‌جایی، رکورد گران‌ترین انتقال یک بازیکن انگلیسی نیز شکسته می‌شود؛ رکوردی که پیش از این با انتقال ۱۱۶ میلیون پوندی الیوت اندرسون از ناتینگهام فارست به منچسترسیتی در اختیار این بازیکن بود.

راجرز همچنین به گران‌ترین خرید تاریخ چلسی تبدیل خواهد شد و رکورد پیشین باشگاه که به انتقال ۱۰۷ میلیون پوندی انزو فرناندز در سال ۲۰۲۳ اختصاص داشت، جابه‌جا می‌شود.

این انتقال در شرایطی انجام می‌شود که ژابی آلونسو، سرمربی جدید چلسی، در حال تکمیل فهرست تیمش برای حضور در فصل آینده لیگ برتر انگلیس است.

راجرز که فوتبال خود را در آکادمی منچسترسیتی آغاز کرده، در نخستین روز فوریه سال ۲۰۲۴ از میدلزبرو به استون ویلا پیوست و طی ۸۵ مسابقه لیگ برای شاگردان اونای امری موفق به ثبت ۲۱ گل شد. او فصل گذشته نیز همراه با تیمش عنوان قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.

این هافبک انگلیسی تاکنون ۲۱ بار پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرده و یک گل ملی نیز به ثمر رسانده است. راجرز در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز در شش دیدار برای انگلیس به میدان رفت و یکی از بازیکنان ثابت تیمش در این رقابت‌ها بود.

 

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