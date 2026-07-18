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تناقض بزرگ لیگ یک؛ قهرمان فصل در نیم‌فصل دوم چهارم شد

تناقض بزرگ لیگ یک؛ قهرمان فصل در نیم‌فصل دوم چهارم شد
کد خبر : 1815109
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با پایان لیگ دسته اول فوتبال، نساجی مازندران و مس شهربابک جواز حضور در لیگ برتر را به دست آوردند، اما آمار نیم‌فصل دوم نشان می‌دهد دو تیم صعودکننده نسبت به سایر مدعیان افت محسوسی در امتیازگیری داشته‌اند.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال با قهرمانی نساجی مازندران و نایب‌قهرمانی مس شهربابک به پایان رسید تا این دو تیم به صورت مستقیم راهی لیگ برتر شوند. همچنین نفت آبادان با قرار گرفتن در رتبه سوم، باید در دیدار پلی‌آف مقابل مس رفسنجان برای کسب آخرین سهمیه صعود به میدان برود.

نساجی فصل را با ۶۹ امتیاز به عنوان قهرمان به پایان رساند و مس شهربابک نیز با ۶۸ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد. نفت آبادان با ۶۰ امتیاز سوم شد و سایپا و پارس جنوبی جم نیز به ترتیب با ۵۸ و ۵۷ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

با این حال، بررسی عملکرد تیم‌های مدعی در نیم‌فصل دوم نشان می‌دهد دو تیم صعودکننده نسبت به نیم‌فصل نخست افت داشته‌اند. نساجی که نیم‌فصل اول را با ۳۸ امتیاز به پایان رسانده بود، در نیم‌فصل دوم تنها ۳۱ امتیاز کسب کرد. مس شهربابک نیز پس از ثبت ۳۶ امتیاز در نیم‌فصل نخست، در ادامه فصل ۳۲ امتیاز به دست آورد.

در مقابل، نفت آبادان، سایپا و پارس جنوبی در نیم‌فصل دوم عملکرد بهتری نسبت به نیم‌فصل نخست داشتند و روند امتیازگیری خود را بهبود بخشیدند.

نکته جالب اینکه در جدول نیم‌فصل دوم، مس شهربابک با ۳۲ امتیاز صدرنشین است و پارس جنوبی، سایپا، نساجی و نفت آبادان با ۳۱ امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به دلیل نتایج بازی‌های رودررو، نساجی در این جدول در جایگاه چهارم ایستاده است.

 

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