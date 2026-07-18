پیشبینی هوش مصنوعی از برنده بازی انگلیس و فرانسه
در آستانه دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶، هوش مصنوعی یکی از دو غول فوتبال را شانس نخست کسب مدال برنز معرفی کرده است.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶، مدل هوش مصنوعی شرکت AVISIA شانس بیشتری برای پیروزی تیم ملی فرانسه مقابل انگلیس قائل شده است. بر اساس این پیشبینی، خروسها با ۵۶ درصد شانس، بخت نخست کسب مدال برنز هستند و احتمال پیروزی سهشیرها ۴۴ درصد برآورد شده است.
بررسیهای این مدل نشان میدهد دو تیم در بیشتر شاخصهای فنی و کیفی شرایطی نزدیک به یکدیگر دارند و در پنج معیار از هفت شاخص مورد ارزیابی، عملکردی برابر ثبت کردهاند.
با این حال، آمادگی جسمانی بازیکنان فرانسه مهمترین عامل برتری این تیم عنوان شده است. هوش مصنوعی، شاخص آمادگی بدنی فرانسه را ۷۷ درصد و انگلیس را ۶۸ درصد ارزیابی کرده و معتقد است شاگردان دیدیه دشان با انرژی بیشتری وارد این مسابقه خواهند شد.
این مدل همچنین تجربه موفقتر فرانسه در رقابتهای بزرگ و انگیزه بالای بازیکنان برای خداحافظی باشکوه با دیدیه دشان را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش شانس پیروزی خروسها دانسته است.
در بخش هجومی نیز تفاوت چشمگیری میان ستارههای دو تیم دیده نمیشود و بازیکنانی مانند کیلیان امباپه، هری کین، مایکل اولیسه و بوکایو ساکا از نظر تواناییهای فنی در سطحی نزدیک به یکدیگر ارزیابی شدهاند.
هوش مصنوعی AVISIA در نهایت تأکید کرده است که اختلاف دو تیم بسیار اندک است و در صورت کشیده شدن مسابقه به ضربات پنالتی، هر دو تیم امتیاز یکسان ۷۳ از ۱۰۰ را کسب میکنند.