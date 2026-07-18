فجر سپاسی در انتظار سرمربی؛ نقلوانتقالات طلاییپوشان قفل شد
در حالی که مدیران فجر سپاسی وعده معرفی سرمربی جدید را تا پایان همان هفته داده بودند، با گذشت دو هفته هنوز تکلیف نیمکت این تیم مشخص نشده و بلاتکلیفی در انتخاب سرمربی، نقلوانتقالات طلاییپوشان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، دو هفته از وعده مدیران فجر سپاسی برای معرفی سرمربی جدید میگذرد، اما هنوز تکلیف نیمکت نماینده شیراز در آستانه فصل جدید لیگ برتر مشخص نشده است.
تنها اقدام رسمی باشگاه در این مدت، انتشار پوستر خداحافظی با پیروز قربانی بود؛ اتفاقی که پایان همکاری دو طرف را قطعی کرد و نام او را از فهرست گزینههای هدایت فجر سپاسی خارج ساخت.
در روزهای گذشته نامهایی مانند مجتبی حسینی، مهدی رجبزاده و وحید رضایی به عنوان گزینههای سرمربیگری این تیم مطرح شدند و حتی از مجتبی حسینی به عنوان جدیترین گزینه یاد شد، اما تاکنون توافق نهایی میان طرفین حاصل نشده است.
در شرایطی که گفته میشود تمرینات فجر سپاسی با حضور دستیاران مجتبی حسینی آغاز شده، این مربی هنوز قراردادی با باشگاه امضا نکرده است. حسینی همچنین یک فصل دیگر با آلومینیوم اراک قرارداد دارد و برای حضور در فجر باید رضایت باشگاه اراکی را دریافت کند.
بلاتکلیفی روی نیمکت، فعالیت فجر سپاسی در بازار نقلوانتقالات را نیز متوقف کرده است. این باشگاه تاکنون نه بازیکن جدیدی جذب کرده و نه قرارداد مهرههای کلیدی فصل گذشته را تمدید کرده است.
در همین حال، قرارداد بازیکنان تأثیرگذاری مانند مهدی شریفی، شروین بزرگ و فرشید اسماعیلی به پایان رسیده و این نفرات همچنان در انتظار مشخص شدن وضعیت کادر فنی و تصمیم نهایی باشگاه برای فصل آینده هستند.