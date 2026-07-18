استقبال میلیاردی از جام جهانی در سینماها
اکران مسابقات جام جهانی فوتبال در سالنهای سینما با استقبال گسترده مخاطبان همراه شد؛ بهطوری که مجموع فروش بلیتها از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عبور کرد و دیدار ایران و بلژیک عنوان پرفروشترین مسابقه را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا، پخش زنده مسابقات جام جهانی فوتبال در سالنهای سینما با استقبال قابل توجه علاقهمندان همراه شد و مجموع فروش بلیت این رویدادها به بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
در میان دیدارهای اکرانشده، مسابقه ایران و بلژیک با ثبت فروش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی در صدر جدول پرفروشترین بازیها قرار گرفت. همچنین دیدار فینال جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین که قرار است فردا برگزار شود، تاکنون ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش بلیت داشته و در رتبه دوم قرار گرفته است.
دیدار فرانسه و اسپانیا نیز با فروش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سومین مسابقه پرفروش سینماها بوده است. بر اساس آمار منتشرشده، بیش از ۹ میلیارد تومان از مجموع فروش بلیتها از طریق سامانه سینماتیکت ثبت شده که معادل ۸۰.۳ درصد از کل فروش آنلاین سامانههای بلیتفروشی است.
از نظر تعداد مخاطبان نیز دیدار ایران و بلژیک با فروش ۲۱ هزار و ۹۸۷ قطعه بلیت، بیشترین استقبال را به خود اختصاص داد. پس از آن فینال اسپانیا و آرژانتین با ۱۳ هزار و ۲۱۰ بلیت، مسابقه فرانسه و اسپانیا با ۹ هزار و ۱۸۴ بلیت و دیدار ایران و نیوزیلند با یک هزار و ۲۱۷ بلیت در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در سوی دیگر جدول، مسابقه ایران و نیوزیلند با ۲۱۰ میلیون تومان و دیدار اسپانیا و بلژیک با ۲۶ میلیون تومان کمترین میزان فروش را در میان مسابقات اکرانشده به ثبت رساندند.
همچنین آمارها نشان میدهد استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین استقبال را از تماشای مسابقات جام جهانی در سالنهای سینما داشتهاند.