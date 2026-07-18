مدافع سابق استقلال شاگرد کمالوند شد
باشگاه خیبر خرمآباد در ادامه فعالیت خود در نقلوانتقالات تابستانی، با جذب طاها شریعتی، مدافع فصل گذشته پارس جنوبی جم، خط دفاعی خود را برای فصل جدید لیگ برتر تقویت کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد پس از تقویت فهرست بازیکنان خود در نقلوانتقالات تابستانی، با طاها شریعتی به توافق نهایی رسید و این مدافع با امضای قرارداد رسمی، به جمع شاگردان فراز کمالوند اضافه شد.
شریعتی فصل گذشته در ترکیب پارس جنوبی جم در لیگ آزادگان به میدان رفت. با توجه به بندی که در قرارداد او وجود داشت، در صورت ناکامی این تیم در صعود به لیگ برتر امکان جدایی برایش فراهم بود؛ موضوعی که پس از پایان فصل و عدم صعود پارس جنوبی، زمینه انتقال این بازیکن به خیبر را مهیا کرد.
این مدافع نخستین بار در جام جهانی زیر ۱۷ سال ۲۰۱۷ هند توانست نگاهها را به خود جلب کند و همان سال نیز در فهرست نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن جوان آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفت.
شریعتی که سابقه حضور در تیمهای پایه استقلال را دارد، نخستین تجربه بازی در لیگ برتر را با پیراهن سایپا و زیر نظر علی دایی به دست آورد. او همچنین سابقه بازی در تیمهای نفت مسجدسلیمان، گلگهر سیرجان، نیروی زمینی و پارس جنوبی جم را در کارنامه خود دارد و حالا بار دیگر به سطح نخست فوتبال ایران بازگشته است.
طاها شریعتی چهارمین خرید تابستانی خیبر محسوب میشود و مدیران این باشگاه امیدوارند با جذب این مدافع، استحکام خط دفاعی تیم برای فصل جدید افزایش پیدا کند. خیبر با هدایت فراز کمالوند همچنان به فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات ادامه میدهد تا با ترکیبی کامل وارد رقابتهای لیگ برتر شود.