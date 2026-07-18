دو چهره جدید در کادر فنی خیبر؛ تصمیم تازه فراز کمالوند برای فصل جدید
باشگاه خیبر خرمآباد با تصمیم فراز کمالوند، دو مربی جدید را به کادر فنی خود اضافه کرد تا این تیم با ترکیبی کاملتر، آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد در ادامه تکمیل کادر فنی خود برای فصل جدید لیگ برتر، با نظر فراز کمالوند، بابک عبادی و محمد ابراهیمی را به جمع اعضای کادر فنی این تیم اضافه کرد.
بابک عبادی که از مربیان باتجربه فوتبال ایران محسوب میشود، در سالهای اخیر در کادر فنی تیمهایی مانند نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان فعالیت داشته و اکنون همکاری خود را با خیبر آغاز کرده است.
محمد ابراهیمی، بازیکن سابق و شناختهشده فوتبال ایران نیز دیگر عضو جدید کادر فنی خیبر است. او که سالها با پیراهن تراکتور در لیگ برتر به میدان رفت، سابقه بازی در تیمهای سپاهان، گسترش فولاد و ماشینسازی را نیز در کارنامه دارد و پس از پایان دوران بازی، تجربه حضور در کادر فنی مس سونگون را کسب کرده است.
با اضافه شدن این دو مربی، کادر فنی خیبر خرمآباد برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر تکمیلتر شده و این تیم امیدوار است با هدایت فراز کمالوند، عملکرد موفقی در فصل پیش رو داشته باشد.