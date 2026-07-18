به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه فعالیت خود در نقل‌وانتقالات تابستانی، با جذب عرفان قهرمانی، مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن اصفهان، خط دفاعی خود را برای دو فصل آینده تقویت کرد.

باشگاه خیبر خرم‌آباد از جذب عرفان قهرمانی، مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن اصفهان، خبر داد.

بر اساس اعلام این باشگاه، عرفان قهرمانی پس از توافق نهایی با مدیران خیبر، قرارداد دو ساله‌ای را امضا کرد تا از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، پیراهن این تیم را بر تن کند.

این مدافع که فصل گذشته در ترکیب ذوب‌آهن اصفهان به میدان می‌رفت، با هدف تقویت ساختار دفاعی خیبر به جمع شاگردان کادر فنی این تیم اضافه شده و یکی از خریدهای جدید نماینده خرم‌آباد در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

با جذب عرفان قهرمانی، خیبر روند تقویت ترکیب خود برای حضور در فصل جدید لیگ برتر را ادامه داده و امیدوار است با استفاده از مهره‌های جدید، عملکرد موفق‌تری نسبت به فصل گذشته داشته باشد.

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