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مدافع ذوب‌آهن راهی خیبر شد (عکس)

مدافع ذوب‌آهن راهی خیبر شد (عکس)
کد خبر : 1815075
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باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه تقویت ترکیب خود برای فصل جدید لیگ برتر، با جذب عرفان قهرمانی، مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن اصفهان، قراردادی دو ساله امضا کرد تا یکی از خریدهای تابستانی خود را نهایی کند.

به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه فعالیت خود در نقل‌وانتقالات تابستانی، با جذب عرفان قهرمانی، مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن اصفهان، خط دفاعی خود را برای دو فصل آینده تقویت کرد.

باشگاه خیبر خرم‌آباد از جذب عرفان قهرمانی، مدافع فصل گذشته ذوب‌آهن اصفهان، خبر داد.

بر اساس اعلام این باشگاه، عرفان قهرمانی پس از توافق نهایی با مدیران خیبر، قرارداد دو ساله‌ای را امضا کرد تا از فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، پیراهن این تیم را بر تن کند.

مدافع ذوب‌آهن راهی خیبر شد (عکس)

این مدافع که فصل گذشته در ترکیب ذوب‌آهن اصفهان به میدان می‌رفت، با هدف تقویت ساختار دفاعی خیبر به جمع شاگردان کادر فنی این تیم اضافه شده و یکی از خریدهای جدید نماینده خرم‌آباد در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

با جذب عرفان قهرمانی، خیبر روند تقویت ترکیب خود برای حضور در فصل جدید لیگ برتر را ادامه داده و امیدوار است با استفاده از مهره‌های جدید، عملکرد موفق‌تری نسبت به فصل گذشته داشته باشد.

 

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