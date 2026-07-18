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قرعه دشوار در انتظار امیدهای ایران؛

شاگردان حسین عبدی در گلدان سوم بازی‌های آسیایی ناگویا

شاگردان حسین عبدی در گلدان سوم بازی‌های آسیایی ناگویا
کد خبر : 1815068
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تیم فوتبال امید ایران در آستانه برگزاری مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در گلدان سوم سیدبندی قرار گرفت؛ جایگاهی که احتمال هم‌گروهی با مدعیان اصلی قاره را افزایش داده و مسیر شاگردان حسین عبدی را از همان مرحله نخست رقابت‌ها دشوارتر می‌کند.

به گزارش ایلنا،  بر اساس دستورالعمل منتشر شده از سوی کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا، ۱۵ تیم حاضر در مسابقات بر اساس سیدبندی در چهار گلدان قرار گرفته‌اند. ژاپن به عنوان میزبان در گلدان نخست حضور دارد و چین، ویتنام و کره جنوبی نیز دیگر تیم‌های این گلدان هستند. ازبکستان، امارات، عربستان سعودی و تایلند گلدان دوم را تشکیل می‌دهند و ایران در کنار قطر، قرقیزستان و فیلیپین در گلدان سوم قرار گرفته است. همچنین کویت، هنگ‌کنگ و کره شمالی در گلدان چهارم جای دارند.

قرار گرفتن تیم ملی امید ایران در گلدان سوم به این معناست که این تیم در مرحله گروهی ناگزیر با یک تیم از گلدان اول و یک تیم از گلدان دوم هم‌گروه خواهد شد؛ شرایطی که می‌تواند قرعه‌ای دشوار را برای شاگردان حسین عبدی رقم بزند و کار آنها را برای صعود از مرحله گروهی سخت‌تر کند.

رقابت‌های فوتبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۱۵ تیم برگزار می‌شود که در سه گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی به مصاف هم خواهند رفت. در پایان مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود خواهند کرد.

 

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