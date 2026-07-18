به گزارش ایلنا، پس از حذف تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، شایعات زیادی درباره تغییر کادر فنی و احتمال حضور یک سرمربی خارجی برای هدایت ایران در جام ملت‌های آسیا مطرح شد، اما اظهارات مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش از ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی حکایت دارد.

در همین راستا، شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، با تأکید بر اینکه وزارت ورزش در انتخاب سرمربی تیم‌های ملی دخالتی ندارد، گفت این تصمیم بر عهده فدراسیون‌هاست و وزارتخانه تنها نقش نظارتی و مشورتی ایفا می‌کند.

اسبقیان در این باره اظهار داشت: «هیچ فدراسیونی نمی‌تواند ادعا کند که شخص وزیر یا اعضای وزارت ورزش در انتخاب مربیان دخالت می‌کنند. ما تنها در چارچوب وظایف قانونی، نظارت و مشورت دوستانه داریم.»

او همچنین درباره آینده امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تأکید کرد: «حمایت از مربیان ایرانی در اولویت وزارت ورزش قرار دارد. سیاست ما استفاده از ظرفیت مربیان داخلی است و تنها در شرایطی که نیاز احساس شود و گزینه مناسبی وجود نداشته باشد، امکان استفاده از مربیان خارجی بررسی خواهد شد.»

معاون وزیر ورزش در ادامه به روند بررسی جذب مربیان خارجی نیز اشاره کرد و گفت تصمیم‌گیری در این زمینه از طریق کمیسیون مربیان و پس از ارائه گزارش فنی رئیس فدراسیون انجام می‌شود و در صورت تأیید این کمیسیون، امکان جذب مربی خارجی وجود خواهد داشت.

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