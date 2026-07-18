اسبقیان: از امیر قلعهنویی و مربیان ایرانی حمایت میکنیم
با وجود گمانهزنیها درباره آینده نیمکت تیم ملی پس از حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، اظهارات تازه معاون وزیر ورزش نشان میدهد حمایت از امیر قلعهنویی همچنان ادامه دارد و اولویت مسئولان، استفاده از مربیان ایرانی است.
به گزارش ایلنا، پس از حذف تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، شایعات زیادی درباره تغییر کادر فنی و احتمال حضور یک سرمربی خارجی برای هدایت ایران در جام ملتهای آسیا مطرح شد، اما اظهارات مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش از ادامه همکاری با امیر قلعهنویی حکایت دارد.
در همین راستا، شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، با تأکید بر اینکه وزارت ورزش در انتخاب سرمربی تیمهای ملی دخالتی ندارد، گفت این تصمیم بر عهده فدراسیونهاست و وزارتخانه تنها نقش نظارتی و مشورتی ایفا میکند.
اسبقیان در این باره اظهار داشت: «هیچ فدراسیونی نمیتواند ادعا کند که شخص وزیر یا اعضای وزارت ورزش در انتخاب مربیان دخالت میکنند. ما تنها در چارچوب وظایف قانونی، نظارت و مشورت دوستانه داریم.»
او همچنین درباره آینده امیر قلعهنویی روی نیمکت تیم ملی تأکید کرد: «حمایت از مربیان ایرانی در اولویت وزارت ورزش قرار دارد. سیاست ما استفاده از ظرفیت مربیان داخلی است و تنها در شرایطی که نیاز احساس شود و گزینه مناسبی وجود نداشته باشد، امکان استفاده از مربیان خارجی بررسی خواهد شد.»
معاون وزیر ورزش در ادامه به روند بررسی جذب مربیان خارجی نیز اشاره کرد و گفت تصمیمگیری در این زمینه از طریق کمیسیون مربیان و پس از ارائه گزارش فنی رئیس فدراسیون انجام میشود و در صورت تأیید این کمیسیون، امکان جذب مربی خارجی وجود خواهد داشت.