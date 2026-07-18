فروش چمن ورزشگاه فینال جام جهانی جنجالی شد

به گزارش ایلنا، تنها چند روز مانده به برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶، اختلافات میان فیفا و مقامات ایالت نیوجرسی بر سر فروش قطعات چمن ورزشگاه مت‌لایف شدت گرفته است.

ماجرا از تصمیم فیفا برای عرضه بخش‌هایی از چمن ورزشگاه محل برگزاری فینال به هواداران آغاز شد؛ اقدامی که با قیمت‌های بالا انجام می‌شود و اعتراض گسترده مسئولان ایالتی را در پی داشته است.

مقامات نیوجرسی اعلام کرده‌اند که هزینه تبدیل زمین ورزشگاه از چمن مصنوعی به چمن طبیعی، که بیش از ۱۳ میلیون دلار برآورد شده، از محل منابع عمومی و مالیات شهروندان تأمین شده است. به همین دلیل، آن‌ها معتقدند درآمد حاصل از فروش این چمن باید به مردم ایالت بازگردد، نه اینکه در اختیار فیفا قرار گیرد.

این موضوع با حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همراه شده و آن‌ها اقدام فیفا را ناعادلانه و برخلاف منافع ساکنان نیوجرسی توصیف کرده‌اند.

در مقابل، فیفا تأکید کرده است تنها بخش محدودی از چمن ورزشگاه برای فروش در نظر گرفته شده و درآمد حاصل نیز صرف پروژه‌های محلی خواهد شد. با این حال، مسئولان نیوجرسی این توضیح را کافی نمی‌دانند و همچنان بر اختصاص مستقیم این درآمد به شهروندان تأکید دارند.

اختلاف اخیر تنها یکی از چندین چالش میان دو طرف در ماه‌های گذشته است. پیش از این نیز موضوعاتی مانند هزینه حمل‌ونقل، افزایش قیمت بلیت قطارها، نحوه نام‌گذاری ورزشگاه و سهمیه بلیت‌های ارزان‌قیمت برای ساکنان نیوجرسی، زمینه‌ساز تنش میان مسئولان ایالتی و فیفا شده بود.

این کشمکش‌ها در شرایطی ادامه دارد که ایالت‌های نیوجرسی و نیویورک صدها میلیون دلار برای میزبانی رقابت‌های جام جهانی هزینه کرده‌اند و امیدوارند درآمد اقتصادی چند میلیارد دلاری این رویداد، بخشی از این سرمایه‌گذاری را جبران کند.

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