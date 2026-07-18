استقلال با کوشکی هم به توافق رسید
باشگاه استقلال پس از تمدید قرارداد محمدحسین اسلامی، حالا با علیرضا کوشکی نیز به توافق نهایی رسیده است. این وینگر آبیها امروز برای امضای قرارداد جدید راهی باشگاه میشود تا دومین تمدید تابستانی استقلال بهزودی رسمی شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال پس از نهایی کردن تمدید قرارداد محمدحسین اسلامی، حالا در آستانه حفظ یکی دیگر از مهرههای هجومی خود قرار گرفته است. مذاکرات مدیران باشگاه با علیرضا کوشکی طی روزهای اخیر با موفقیت پیش رفت و دو طرف بر سر ادامه همکاری به توافق رسیدند.
قرارداد کوشکی در پایان فصل گذشته به پایان رسیده بود و به دلیل ادامه مذاکرات، این بازیکن در تمرینات آغازین پیشفصل استقلال حضور نداشت. با این حال، سهراب بختیاریزاده از همان ابتدا خواهان حفظ این وینگر بود و از مدیران باشگاه درخواست کرده بود شرایط تمدید قرارداد او را فراهم کنند.
طبق برنامه، علیرضا کوشکی امروز با حضور در باشگاه استقلال، مراحل پایانی توافق را انجام خواهد داد و قرارداد جدید خود را امضا میکند. در صورت نهایی شدن این روند، او پس از محمدحسین اسلامی دومین بازیکنی خواهد بود که قراردادش با آبیپوشان تمدید میشود.
حفظ کوشکی و اسلامی در شرایطی برای استقلال اهمیت ویژهای دارد که این تیم با جدایی یاسر آسانی و منیر الحدادی، بخشی از توان هجومی خود را از دست داده و به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، امکان جذب و ثبت بازیکن جدید را نیز ندارد.
مدیران استقلال پس از روزهایی پرحاشیه در بازار نقلوانتقالات، با تمدید قرارداد اسلامی و توافق با کوشکی، نخستین گامهای عملی برای حفظ اسکلت اصلی تیم را برداشتهاند. انتظار میرود پس از رسمی شدن تمدید قرارداد این وینگر، مذاکرات با روزبه چشمی و دیگر بازیکنان باقیمانده نیز وارد مراحل نهایی شود.