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ستاره آرژانتین: در چلسی خودم را گم کرده بودم

ستاره آرژانتین: در چلسی خودم را گم کرده بودم
کد خبر : 1815040
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انزو فرناندز پس از صعود آرژانتین به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، از روزهای دشوار خود در چلسی و بازگشت دوباره به روزهای اوج سخن گفت. هافبک آلبی‌سلسته تأکید کرد گلزنی برابر انگلیس، نقطه پایان یک فصل سخت برای او بوده است.

به گزارش ایلنا،  انزو فرناندز با گلزنی در دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل انگلیس، نقش مهمی در پیروزی ۲ بر یک آرژانتین و صعود این تیم به فینال ایفا کرد. این هافبک ۲۵ ساله پس از پایان مسابقه از شرایط دشواری که طی فصل گذشته در چلسی تجربه کرده بود، پرده برداشت.

فرناندز که طی ماه‌های اخیر نامش در کنار شایعاتی درباره علاقه رئال مادرید مطرح شده، در واکنش به شرایط خود گفت هنوز نتوانسته بود بهترین نسخه فوتبالی‌اش را به نمایش بگذارد و از نظر ذهنی و فنی دوران سختی را پشت سر گذاشته است.

او در این باره اظهار کرد: «احساس می‌کردم از نظر فوتبالی شرایط خوبی ندارم و نمی‌توانستم به فرم واقعی خودم برسم. بازی برابر انگلیس فرصتی بود تا شخصیت واقعی‌ام را نشان بدهم. فصل سختی را پشت سر گذاشتم و این گل برای من حس شیرین جبران و بازگشت را داشت.»

هافبک آرژانتینی ادامه داد: «در آن مسابقه دوباره همان انزویی شدم که از کودکی رویای بازی در چنین دیدارهایی را داشت. حضور در یک فینال دیگر با تیم ملی کشورم افتخار بزرگی است و توصیف احساساتم بعد از گلزنی واقعاً سخت است. مدتی اعتمادبه‌نفسم را از دست داده بودم، اما حالا احساس می‌کنم همه اتفاقات بخشی از مسیر من بوده است.»

آرژانتین اکنون در آستانه ثبت رکوردی تاریخی قرار دارد و در صورت پیروزی برابر اسپانیا، نخستین تیم پس از برزیل ۱۹۶۲ خواهد شد که از عنوان قهرمانی جهان دفاع می‌کند.

الکسیس مک‌آلیستر، دیگر هافبک تیم ملی آرژانتین، نیز با تمجید از عملکرد تیمش مقابل انگلیس گفت: «این مسابقه یکی از بهترین نمایش‌های ما در جام جهانی بود. با جسارت بیشتری بازی کردیم و ریسک‌های بیشتری پذیرفتیم. اسپانیا تیم قدرتمندی است، اما ما مدافع عنوان قهرمانی هستیم و می‌خواهیم فوتبال هجومی و زیبایی ارائه دهیم.»

 

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