حضور رسمی گلر سرشناس در مراسم فیفا
ووزینیا: میدانم زندگیام عوض شده اما من همان آدم سابقم
ووزینیا، دروازهبان باسابقه تیم ملی کیپورد، با حضور غافلگیرکننده در مراسم رسمی فیفا، در واکنش به شایعات داغ نقلوانتقالاتی پیرامون خود سکوت کرد و مدعی شد هیچ عجلهای برای انتخاب تیم بعدیاش ندارد.
به گزارش ایلنا، ووزینیا یکی از ستارههای درخشان جام جهانی بوده است که اکنون به روزهای پایانی خود نزدیک میشود. دروازهبان تیم ملی کیپورد در اقدامی غافلگیرکننده در «دیدار اسطورهها» که توسط فیفا در راکفلر سنتر برگزار شد، حضور پیدا کرد. کاپیتان این تیم آفریقایی به خوبی میداند بازی در برابر هر دو تیم آرژانتین و اسپانیا چگونه است، چرا که تیم او در هیچیک از این دو مسابقه تن به شکست نداد. ووزینیا در این باره گفت: «من با هر دو تیم روبرو شدهام و هر بازی شرایط خاص خود را دارد. همیشه تیمی که بهتر بازی میکند برنده نمیشود. انتظار یک مسابقه فوقالعاده را دارم چون بازیکنان باکیفیت زیادی در زمین حضور دارند و امیدوارم بهترین تیم پیروز میدان شود.»
ووزینیا کاملاً روشن و واضح درباره تیم محبوب خود صحبت کرد: «تیم شماره یک من برای قهرمانی در جام جهانی، کیپورد بود. امیدوارم فینال یک بازی سرگرمکننده و پر از گل باشد. فکر میکنم بهترین نمایش ما در این جام مقابل آرژانتین بود؛ چرا که ما تا آخرین لحظات شانس صعود و رقابت داشتیم و این موضوع گویای تواناییهای بالا و کارهایی است که میتوانستیم انجام دهیم.»
رشد شدید مخاطب در اینستاگرام و راز ماندگاری ستاره کیپورد
او اعتراف میکند که زندگیاش دستخوش تغییرات بزرگی شده است، اما با وجود تمام حرفوحدیثها پیرامونش و حضور پررنگش در شبکههای اجتماعی، مطمئن است که همان آدم سابق باقی خواهد ماند. سنگربان کیپورد ادامه داد: «من باید همان فردی که هستم باقی بمانم. قرار نیست صرفاً به خاطر اینکه میلیونها دنبالکننده در اینستاگرام پیدا کردهام، تغییر کنم. باید از همه فالوورهایم به خاطر محبتی که به من و کشورم نشان دادهاند تشکر کنم. حال همه ما خوب است و از کاری که انجام دادهایم خوشحالیم. امیدوارم تمام اتفاقاتی که رخ داده، در نهایت به خیر و صلاح کشورم تمام شود.»
این ستاره در خصوص آینده حرفهای خود نیز تاکید کرد که هنوز خبر جدیدی در دست نیست: «امیدوارم بهزودی مقصد بعدیام مشخص شود و بتوانم به فوتبال بازی کردن ادامه دهم. هیچ عجلهای در کار نیست؛ شایعات زیادی شنیده میشود اما هنوز هیچ خبر قطعی و مشخصی وجود ندارد.»