استقلال در آستانه تمدید با روزبه چشمی

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال پس از تثبیت وضعیت محمدحسین اسلامی و رسیدن به توافق با علیرضا کوشکی، حالا مذاکرات خود با روزبه چشمی را به مراحل پایانی رسانده است. گفت‌وگوهای مدیران باشگاه با این بازیکن طی روزهای اخیر با پیشرفت همراه بوده و دو طرف به امضای قرارداد جدید نزدیک شده‌اند.

در صورت نهایی شدن این مذاکرات، چشمی سومین بازیکنی خواهد بود که استقلال در روزهای اخیر موفق به حفظ او می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های کادر فنی و هواداران را در آستانه آغاز فصل جدید کاهش دهد.

روزبه چشمی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و در جریان اردوی آماده‌سازی تیم ملی در ترکیه دچار مصدومیت شد. اگرچه او همراه کاروان ایران در این رقابت‌ها حضور داشت، اما شرایط جسمانی‌اش اجازه بازی را نداد و هر سه دیدار تیم ملی در مرحله گروهی را از روی نیمکت دنبال کرد.

اکنون این بازیکن باتجربه دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته و آماده بازگشت به تمرینات است. توانایی بازی در خط دفاع و هافبک دفاعی، تجربه سال‌ها حضور در استقلال و نقش تأثیرگذار او در رختکن، باعث شده حفظ چشمی یکی از اولویت‌های اصلی مدیران و کادر فنی باشد.

استقلال در هفته‌های گذشته با جدایی چند بازیکن کلیدی از جمله یاسر آسانی و منیر الحدادی روبه‌رو شده و وضعیت رامین رضاییان نیز همچنان مشخص نیست. در چنین شرایطی، تمدید قرارداد یکی از باتجربه‌ترین مهره‌های تیم می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات فنی و روحی آبی‌پوشان داشته باشد.

اگرچه قرارداد جدید هنوز به امضا نرسیده است، اما روند مذاکرات نشان می‌دهد دو طرف برای ادامه همکاری عزم جدی دارند و در صورت نهایی شدن توافق، باشگاه استقلال به‌زودی از تمدید قرارداد روزبه چشمی به‌صورت رسمی رونمایی خواهد کرد.

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