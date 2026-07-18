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حمایت حماسی پتی از ناجی احتمالی خروس‌ها

زیدان مرشد و استاد تمام‌عیار است

زیدان مرشد و استاد تمام‌عیار است
کد خبر : 1815026
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امانوئل پتی با مرشد و استاد خواندن زین‌الدین زیدان، از انتصاب او به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه حمایت و ابراز اطمینان کرد که حضور زیزو تحولی شگرف در ترکیب خروس‌ها ایجاد می‌کند.

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به روزهای پایانی دوران حضور دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی فرانسه، تنها یک مسابقه دیگر از دوران ۱۴ ساله سرمربیگری او باقی مانده است؛ دورانی که با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بود، اما با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ به اوج شکوه خود رسید. در این میان، سایه جانشین احتمالی او یعنی زین‌الدین زیدان، از هم‌اکنون بر تمامی بحث‌ها و گفتگوهای فوتبال فرانسه سنگینی می‌کند.

امانوئل پتی، هم‌تیمی سابق زیدان و یکی از چهره‌های تأثیرگذار فوتبال فرانسه، به تحلیل حضور احتمالی زیدان در جمع خروس‌ها پرداخت. پتی در برنامه «Rothen s'enflamme» شبکه آرام‌سی اسپورت اظهار داشت: «زیدان به لطف کاریزما و هاله‌ای که پیرامونش دارد، این توانایی را دارد که به درون ذهن بازیکنان نفوذ کند. به محض اینکه او قدم به یک رختکن می‌گذارد، همه در وضعیت آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند. حتی اگر آن‌ها کیلیان امباپه را صدا بزنند، می‌بینید که زیزو از راه می‌رسد؛ او نمادی برای کل کشور است. او در سراسر جهان مورد ستایش قرار دارد.»

زیدان مرشد و استاد تمام‌عیار است

ورود زیزو و تحول شگرف در ذهنیت خروس‌ها

زننده گل فینال جام جهانی ۱۹۹۸ در ادامه تمجیدهای خود از حضور زیدان به عنوان سرمربی، به توضیح این موضوع پرداخت که او چگونه ذهنیت بازیکنان را تغییر خواهد داد: «او کسی نیست که زیاد صحبت کند، اما وقتی دهان باز می‌کند، مستقیماً به درون ذهن بازیکنان رسوخ می‌کند. او جادوی خود را از دست نخواهد داد. بازیکنان یا مربیان بسیار کمی وجود دارند که بتوانند وارد یک اتاق شوند و بدون هیچ حرفی، ناگهان همه جا روشن شود. آن‌ها حتی نیازی به صحبت کردن هم ندارند. تقریباً می‌توان گفت او یک مرشد و استاد تمام‌عیار است که همه را با خود همراه می‌کند.»

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