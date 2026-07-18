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رسمی؛ استقلال با اولین تمدیدی به توافق رسید (عکس)

رسمی؛ استقلال با اولین تمدیدی به توافق رسید (عکس)
کد خبر : 1815021
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باشگاه استقلال پس از روزهایی پرحاشیه در بازار نقل‌وانتقالات، نخستین تمدید قرارداد تابستانی خود را نهایی کرد. محمدحسین اسلامی با امضای قرارداد جدید برای دو فصل در جمع آبی‌پوشان ماند تا بخشی از نگرانی‌های کادر فنی برای فصل آینده کاهش پیدا کند.

به گزارش ایلنا،  باشگاه استقلال سرانجام پس از چند روز کم‌تحرکی در بازار نقل‌وانتقالات، نخستین تمدید قرارداد بازیکنان خود را رسمی کرد. بر این اساس، محمدحسین اسلامی با توافق نهایی با مدیران باشگاه، فصل آینده نیز پیراهن آبی‌پوشان را بر تن خواهد کرد.

قرارداد این بازیکن در پایان فصل گذشته به اتمام رسیده بود و به دلیل ادامه مذاکرات بر سر مسائل مالی، او در تمرینات آغازین پیش‌فصل حضور نداشت. در این مدت، اسلامی به صورت انفرادی برنامه‌های آماده‌سازی خود را در اصفهان دنبال می‌کرد تا تکلیف ادامه همکاری‌اش با استقلال مشخص شود.

تمدید قرارداد اسلامی در شرایطی انجام شد که استقلال طی هفته‌های اخیر با چالش‌های متعددی در نقل‌وانتقالات روبه‌رو بوده است. فسخ یک‌طرفه قرارداد یاسر آسانی، جدایی توافقی منیر الحدادی و همچنین نامشخص بودن وضعیت رامین رضاییان، نگرانی هواداران و کادر فنی را افزایش داده بود.

در چنین شرایطی، محمدحسین اسلامی نخستین بازیکنی است که قراردادش برای فصل جدید تمدید شده است؛ اتفاقی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های سهراب بختیاری‌زاده درباره کمبود گزینه‌های هجومی را برطرف کند.

رسمی؛ استقلال با اولین تمدیدی به توافق رسید (عکس)

سرمربی استقلال از ابتدای مذاکرات بر حفظ این بازیکن تأکید داشت و از مدیران باشگاه خواسته بود شرایط ادامه همکاری با او را فراهم کنند. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال و محدودیت در جذب بازیکن جدید، حفظ مهره‌های تأثیرگذار برای کادر فنی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اسلامی در مدت حضور خود در استقلال توانست در پست‌های وینگر و هافبک هجومی عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و در رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات آسیایی گل‌های مهمی برای تیمش به ثمر برساند. توانایی بازی در چند پست، سن مناسب و آشنایی کامل با شرایط تیم از مهم‌ترین دلایل تمدید قرارداد این بازیکن محسوب می‌شود.

با وجود این تمدید، استقلال همچنان پرونده‌های مهمی در نقل‌وانتقالات پیش‌رو دارد. تعیین تکلیف وضعیت بازیکنانی مانند آرش رضاوند، روزبه چشمی و رامین رضاییان و همچنین حل مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیران باشگاه پیش از آغاز فصل جدید خواهد بود.

 

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