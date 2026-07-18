شکار رایگان ستاره 18 ساله

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هایجک جنجالی آرسنال از تاتنهام

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کد خبر : 1815016
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باشگاه آرسنال در آستانه نهایی کردن قرارداد الایجا آپسون، مدافع ۱۸ ساله و پدیده تاتنهام است که پس از رد پیشنهاد تمدید قرارداد با اسپرز، با انتقالی آزاد به جمع توپچی‌ها ملحق می‌شود.

به گزارش ایلنا، کارشناس برجسته نقل و انتقالات، آرسنال برای جذب آپسون، مدافع میانی تاتنهام، به عنوان سهمیه آزاد به توافق رسیده است؛ چرا که این بازیکن ۱۸ ساله تصمیم گرفت قرارداد خود را در شمال لندن تمدید نکند. این مدافع قرار است با قراردادی بلندمدت به پروژه میکل آرتتا ملحق شود و اعلام رسمی این انتقال به زودی اتفاق خواهد افتاد.

آپسون به جدیدترین خرید آرسنال در یک پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی شلوغ تبدیل می‌شود. توپچی‌ها پیش از این ایلان مسلیه دروازه‌بان را به خدمت گرفته‌ و با کریستوس تزولیس نیز به توافق رسیده‌اند، این در حالی است که لئاندرو تروسار به مقصد بشیکتاش از تیم جدا شده است.

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رومانو توافق را تایید کرد

رومانو تایید کرد که این معامله پس از قطعی شدن امضای قرارداد این بازیکن جوان توسط آرسنال، به سرانجام رسیده است. آپسون پس از رد پیشنهاد تمدید تاتنهام و ترجیح دادن انتقال به بخش دیگری از شمال لندن، به این باشگاه خواهد پیوست.

او در شبکه اجتماعی X نوشت: «الایجا آپسون به آرسنال، هیر وی گو! توافق‌نامه امروز برای پیوستن این مدافع میانی ۱۸ ساله به پروژه توپچی‌ها امضا شد. آپسون پیشنهاد قرارداد جدید اسپرز را رد کرد تا برای طولانی‌مدت به آرسنال ملحق شود؛ همه چیز برای اعلام رسمی آماده است.»

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چرا آپسون آرسنال را انتخاب کرد؟

با وجود اینکه آپسون در آکادمی تاتنهام بسیار مورد توجه بود، اما مسیر او برای رسیدن به تیم اصلی به شدت دشوار شده بود. اسپرز خط دفاعی خود را با ورود مارکوس سنسی و یان پاول فان هکه تقویت کرد و این بازیکن جوان را پشت سر گزینه‌های تثبیت‌شده‌ای از جمله میکی فان ده فن، کوین دانسو و کریستین رومرو قرار داد.

اگرچه اخبار ارتباط رومرو با اینتر و بارسلونا شنیده می‌شود، اما آپسون تصمیم گرفت روند پیشرفت خود را در جای دیگری دنبال کند. اعتقاد بر این است که سابقه آرسنال در بازی دادن به استعدادهای جوان تحت هدایت آرتتا، جذابیت کلیدی برای او بوده است؛ جایی که بازیکنانی نظیر بوکایو ساکا، مایلز لوئیس‌اسکلی، اتان نوانری، مکس داومن و مارلی سالمون همگی به تیم بزرگسالان راه یافته‌اند.

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اعلام رسمی به زودی انجام می‌شود

انتظار می‌رود این انتقال به محض تکمیل تشریفات باقی‌مانده به طور رسمی اعلام شود. پس از آن، آپسون مرحله بعدی پیشرفت خود را در آرسنال آغاز خواهد کرد، جایی که او تلاش می‌کند خود را در برنامه‌های بلندمدت باشگاه تثبیت کند؛ این در حالی است که توپچی‌ها به خریدهای تابستانی خود ادامه می‌دهند.

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