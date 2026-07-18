راز پست وایرال مسی فاش شد (عکس)

به گزارش ایلنا، لیونل مسی بار دیگر آرژانتین را تا آستانه فتح جام جهانی رساند. کاپیتان آلبی‌سلسته پس از نقش‌آفرینی در پیروزی مقابل انگلیس و صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، حالا خود را برای دیدار حساس برابر اسپانیا آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند دومین قهرمانی متوالی آرژانتین و دومین جام جهانی دوران حرفه‌ای او را رقم بزند.

در سوی دیگر میدان، لامین یامال قرار دارد؛ ستاره جوان اسپانیا که بسیاری او را ادامه‌دهنده راه مسی در فوتبال جهان می‌دانند. تقابل این دو بازیکن، نبردی میان تجربه و نسل جدید فوتبال جهان توصیف شده و یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های فینال پیش‌رو به شمار می‌رود.

در روزهای اخیر، تصویری قدیمی از سال ۲۰۰۷ که با همکاری باشگاه بارسلونا و یونیسف ثبت شده، بار دیگر در فضای مجازی فراگیر شده است؛ عکسی که در آن مسی در کنار لامین یامالِ نوزاد دیده می‌شود. انتشار دوباره این تصویر واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و حتی برخی کاربران و چهره‌های شناخته‌شده تصور کردند این عکس با هوش مصنوعی ساخته شده، اما این تصویر واقعی و متعلق به پروژه‌ای خیریه است.

با این حال، اتفاقی دیگر نیز توجه هواداران را جلب کرد. مسی پس از صعود آرژانتین به فینال، متنی در صفحه شخصی خود منتشر کرد که در نگاه نخست یک پیام معمولی به نظر می‌رسید، اما کاربران خیلی زود متوجه شباهت کامل آن با پست او پس از صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۲ شدند.

بررسی این دو پست نشان می‌دهد کاپیتان آرژانتین همان متن، همان ایموجی‌ها و حتی همان هشتگ‌ها را بار دیگر منتشر کرده است؛ اقدامی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و به یکی از سوژه‌های داغ هواداران فوتبال تبدیل شد.

اکنون مسی تنها یک گام تا ثبت افتخاری تاریخی فاصله دارد. او امیدوار است با هدایت آرژانتین به قهرمانی مقابل اسپانیا، دومین جام جهانی خود را بالای سر ببرد؛ در حالی که لامین یامال نیز به دنبال نخستین قهرمانی جهان در آغاز دوران درخشان فوتبالش است.

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