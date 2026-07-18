مقصد غیرمنتظره برای غول بلژیکی
لوکاکو در مسیر خروج از ناپولی به سمت آمریکا یا غولهای اروپا
روملو لوکاکو در آستانه جدایی از ناپولی با پیشنهاد جذابی از لیگ آمریکا (MLS) مواجه شده است و همزمان باشگاههای آژاکس، موناکو و فنرباغچه نیز برای جذب این مهاجم با یکدیگر رقابت میکنند.
به گزارش ایلنا و بر اساس ادعای توتواسپورت، آینده لوکاکو میتواند در خارج از قاره اروپا رقم بخورد و لیگ برتر آمریکا (MLS) به عنوان یک گزینه واقعی و جدی برای این مهاجم باتجربه مطرح شده است. گزارشها حاکی از آن است که باشگاه نیویورک سیتی پس از درخشش این بازیکن بلژیکی در جام جهانی که باعث افزایش جذابیت و ارزش او شد، او را به عنوان یک خرید بزرگ و بمب نقلوانتقالاتی احتمالی خود شناسایی کرده است.
ناپولی تمایل زیادی به فروش لوکاکو دارد؛ چرا که آنها به دنبال کاهش هزینهها و دستمزدهای پرداختی خود هستند تا اسکواد تیم را تحت هدایت ماسیمیلیانو آلگری تقویت کنند. این مهاجم در حال حاضر پس از پایان تعهدات ملی خود در تعطیلات به سر میبرد و این در حالی است که نمایندگان او همچنان به بررسی پیشنهادات و ابراز تمایل باشگاههای مختلف ادامه میدهند. تیمهای اروپایی همچنان به طور جدی در این رقابت حضور دارند، اما علاقه روزافزون باشگاههای ایالات متحده بعد جدیدی به این ماراتن نقلوانتقالاتی بخشیده است.
هیچ پیشنهاد رسمی ارائه نشده است
بر اساس شنیدهها، چندین باشگاه شرایط و وضعیت در دسترس بودن او را زیر نظر دارند. آژاکس و موناکو هر دو پرسوجوهای اولیه را انجام دادهاند اما هنوز مذاکرات رسمی را آغاز نکردهاند. هرگونه توافقی احتمالاً به این بستگی دارد که لوکاکو کاهش شرایط مالی و دستمزد شخصی خود را بپذیرد؛ چرا که گزارشها نشان میدهد دستمزد فعلی او در ناپولی در حدود ۱۲ میلیون یورو ناخالص در هر فصل است.
فنرباغچه نیز وضعیت این مهاجم را دنبال میکند، اگرچه خرید اخیر آنها یعنی میسون گرینوود میتواند بر توانایی این باشگاه برای جذب یک مهره هجومی سرشناس و گرانقیمت دیگر تأثیر بگذارد. در همین حال، گزارشهایی که بشیکتاش را به لوکاکو متصل میکردند، اکنون فروکش کردهاند.
ناپولی خواهان یک راهکار دائمی است
ناپولی مصر است یک فروش دائمی را نهایی کند تا از این طریق منابع مالی لازم را برای خریدهای بعدی آزاد کرده و از یک ماراتن فرسایشی نقلوانتقالاتی پیش از آغاز فصل جدید سری آ جلوگیری کند. اگرچه لوکاکو هنوز هم در سراسر اروپا خواهان دارد، اما دستمزد او همچنان یک مانع بزرگ به شمار میرود. طبق گزارش ایل ماتینو، آئورلیو د لورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی، با وجود تمایل شدید به حذف دستمزد این مهاجم از لیست هزینهها، مایل به کاهش رقم درخواستی باشگاه برای فروش او نیست. ماندن طولانیمدت او در ناپل بعید به نظر میرسد، مگر اینکه لوکاکو با کاهش دستمزد خود موافقت کند یا آلگری را متقاعد سازد که باید به عنوان یک مهره کلیدی در تیم باقی بماند.
تصمیمگیری در خصوص آینده
ناپولی از قبل مسابقات و برنامههای پیشفصل خود را بدون حضور لوکاکو در تمرینات آغاز کرده است. اگر پیشنهاد مناسبی از سوی لیگ آمریکا یا یکی از مشتریان اروپایی او از راه برسد، انتظار میرود ناپولی با این انتقال موافقت کند. لوکاکو اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به فوتبال خود در اروپا ادامه دهد یا فصل جدیدی را در جای دیگری آغاز کند.