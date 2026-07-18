ساعت بازی تیم ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری ۱۰۳ مسابقه، به ایستگاه پایانی رسیده و اکنون همه نگاه‌ها به دیدار نهایی میان اسپانیا و آرژانتین دوخته شده است؛ مسابقه‌ای که قهرمان جهان را معرفی خواهد کرد.

این دیدار روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران (۱۵:۰۰ به وقت محلی) در ورزشگاه ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفری مت‌لایف، که در این رقابت‌ها با نام «ورزشگاه نیویورک نیوجرسی» شناخته می‌شود، برگزار خواهد شد.

اسپانیا پس از حذف فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی راهی دیدار پایانی شد و آرژانتین نیز با غلبه بر انگلیس جواز حضور در فینال را به دست آورد. این مسابقه تقابل قهرمان اروپا و مدافع عنوان قهرمانی جهان خواهد بود؛ دیداری که از آن به عنوان یکی از جذاب‌ترین فینال‌های سال‌های اخیر یاد می‌شود.

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