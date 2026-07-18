رمزگشایی از چالش بزرگ مارسکا در اتحاد

به گزارش ایلنا، مارسکا که زمانی در کنار گواردیولا در ورزشگاه اتحاد فعالیت می‌کرد، اکنون خود را در فضایی آشنا می‌بیند. او مأموریت رشک‌برانگیز و دشوار قدم گذاشتن در مسیر درخشان‌ترین سرمربی تاریخ باشگاه را بر عهده گرفته است.

سلف او ۱۰ سال به‌یادماندنی را در منچستر سپری کرد، ۲۰ جام به دست آورد و بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین میراث ممکن را در کادرفنی از خود به جا گذاشت. تلاش برای تکرار دستاوردهای یکی از بزرگان عصر مدرن فوتبال، کار بسیار سختی به نظر می‌رسد که شاید نزدیک به غیرممکن باشد.

سرمربی سابق لسترسیتی و چلسی که سابقه قهرمانی در لیگ کنفرانس و جام جهانی باشگاه‌ها را با آبی‌های لندن در کارنامه دارد، بر این باور است که توانایی مواجهه با این چالش بزرگ را دارد. با این حال، او منتظر است تا متوجه شود آیا سیتی فصل ۲۰۲۶-۲۷ را در شرایطی برابر با رقبای داخلی خود آغاز خواهد کرد یا خیر.

انتظار می‌رود حکم پرونده طولانی‌مدت قوانین بازی جوانمردانه مالی (FFP)—که شامل حداقل ۱۱۵ اتهام است—در آینده‌ای نه چندان دور صادر شود. مجازات‌های مختلفی برای این پرونده گمانه‌زنی شده است؛ از محرومیت در پنجره نقل‌وانتقالات و جریمه‌های سنگین مالی گرفته تا سقوط به دسته پایین‌تر و اخراج از سطح اول فوتبال انگلیس.

آیا منچسترسیتی با کسر امتیاز مجازات خواهد شد؟

سیتی ممکن است با کسر امتیاز سنگینی مواجه شود و میزان این جریمه مشخص خواهد کرد که آیا آن‌ها شانس واقع‌بینانه‌ای برای تکرار عنوان قهرمانی خواهند داشت یا خیر. آیا برداشتن بار سنگین انتظارات می‌تواند به مارسکا کمک کند تا سریع‌تر در تیم جا بیفتد و زمان کافی برای پیدا کردن جایگاهش داشته باشد؟

وقتی این سؤال از لسکات پرسیده شد، مدافع سابق سیتیزن‌ها در گفت‌وگو با رسانه GOAL اظهار داشت: «من نمی‌دانم این وضعیت در نهایت به چه شکلی خواهد بود. مطمئنم که باشگاه چنین چیزی را نمی‌خواهد. یقین دارم که خود او هم خواستار این اتفاق نیست. هیچ‌کس این را نمی‌خواهد.»

او در ادامه افزود: «او به سیتی نیامده و سیتی هم او را منصوب نکرده است تا جام‌ها را از دست بدهد و برای صدرنشینی نجنگد. بنابراین در رابطه با کسر امتیاز، امیدوارم اگر جریمه‌ای هم در کار باشد، کاملاً حداقلی باشد. من از صدور هیچ حکمی در آینده نزدیک مطلع نیستم، بنابراین مطمئنم که باشگاه خود را برای قهرمانی در لیگ و پیروزی در هر تورنمنتی که در این فصل وارد آن می‌شود، آماده می‌کند.»

درس‌های گرفته‌شده از فرگوسن و ونگر

مدیران سیتی به خوبی می‌دانند که عبور از دوران یک سرمربی صاحب‌سبک و نمادین تا چه حد می‌تواند دشوار باشد؛ چرا که پیش از این منچستریونایتد و آرسنال در پیدا کردن جانشینان مناسب برای سر الکس فرگوسن و آرسن ونگر با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شدند.

وقتی از لسکات—که دو بار عنوان قهرمانی لیگ برتر را با سیتی فتح کرده است—پرسیده شد که آیا این هراس در اتحاد وجود دارد که مارسکا زیر سایه سنگین پپ با مشکلات مشابهی دست‌وپنجه نرم کند، پاسخ داد: «من فکر می‌کنم شرایط این باشگاه‌ها کمی متفاوت است. به نظرم روش بازی و شرایط فوتبال اکنون تغییر کرده است و این فقط مختص مقایسه منچسترسیتی و منچستریونایتد نیست، بلکه حتی آرسنال را هم شامل می‌شود. فکر می‌کنم سیتی این موضوع را درک کرده است و بیشتر تیم‌ها از دوران انتقالی منچستریونایتد درس گرفته‌اند.»

او خاطرنشان کرد: «به نظرم آن‌ها به شدت به سر الکس متکی بودند و البته این حق آن‌ها بود چون او به موفقیت‌های بسیار زیادی رسیده بود. اما این باشگاه اجازه نداد که پپ تمام ارکان و فاکتورهای باشگاه را کنترل کند. او کنترل زیادی روی مسائل دارد و در بسیاری از موارد صاحب‌نظر است، اما من مطمئنم و می‌دانم که مسائل زیادی وجود دارد که او خودش را در آن‌ها درگیر نمی‌کند و باشگاه نیز او را وارد آن قضایا نمی‌کرد؛ چون آن‌ها در حال آماده‌سازی برای زندگی پس از پپ بودند.»

مدافع سابق سیتی ادامه داد: «روز خداحافظی او و زمانی که دیگر سرمربی تیم نباشد، بالاخره فرا می‌رسید، بنابراین من مطمئنم که آن‌ها در موقعیت بهتری برای انجام این انتقال قرار دارند. آیا این بدان معناست که آن‌ها قرار است بروند و لیگ را فتح کنند؟ هیچ تضمینی وجود ندارد. من همچنان معتقدم که آرسنال در میان تمامی تیم‌ها، به دلیل اسکادی که در اختیار دارد، در بهترین موقعیت برای این کار قرار دارد؛ ترکیب آن‌ها تقریباً همان ترکیب قبلی است، سرمربی‌شان برای طولانی‌ترین زمان ممکن در آنجا حضور داشته و آن‌ها به بازی در لیگ قهرمانان اروپا عادت کرده‌اند.»

لسکات در پایان گفت: «بنابراین اگر نگاه کنید، لیورپول یک مربی جدید دارد، چلسی مربی جدیدی آورده و منچستریونایتد دوباره به لیگ قهرمانان بازگشته است؛ عوامل بسیار زیادی وجود دارد که باشگاه‌های دیگر در مقایسه با تیم‌هایی که ما آن‌ها را مدعی اصلی می‌دانیم، باید با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کنند. من فکر می‌کنم آرسنال با توجه به تمام این فاکتورها، در بهترین جایگاه قرار دارد.»

برنامه مسابقات منچسترسیتی ۲۰۲۶-۲۷: آغاز دوران پادشاهی مارسکا

دوران مربیگری مارسکا با مجموعه‌ای از مسابقات دوستانه پیش‌فصل آغاز خواهد شد که سیتی را به دیدار کامیونیتی شیلد در برابر آرسنال در تاریخ ۱۶ آگوست می‌رساند. یک هفته پس از آن، آن‌ها رقابت‌های لیگ برتر خود را در خانه و در مقابل بورنموث آغاز خواهند کرد.

باید منتظر ماند و دید که این عصر جدید در بخش آبی‌رنگ منچستر چگونه رقم خواهد خورد و آیا سوءمدیریت مالی ادعایی در گذشته، مارسکا را در زمان حال مجبور به عقب‌نشینی و تلاش برای جبران فاصله خواهد کرد یا خیر.

انتهای پیام/