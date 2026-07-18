به گزارش ایلنا، یک موقعیت غیرمنتظره و ناامیدکننده برای کاروان تیم ملی آرژانتین در مسیر آمادگی برای فینال بزرگ روز یک‌شنبه جام جهانی رخ داد. شاگردان لیونل اسکالونی به دلیل وقوع طوفان شدید و رعد و برق که پرواز آن‌ها را به تاخیر انداخت، مجبور شدند بعدازظهر پنج‌شنبه با چند ساعت تاخیر از آتلانتا به سمت نیویورک پرواز کنند. اعضای این تیم در نهایت پس از دریافت مجوز اضطراری از سوی مقامات مسئول، توانستند آتلانتا را به مقصد محل برگزاری فینال روز یک‌شنبه ترک کنند و اواخر همان شب به مقصد رسیدند.

اعضای کادرفنی و بازیکنان آلبی‌سلسته در مدت زمان انتظار برای فراهم شدن شرایط پرواز، در هتل محل کمپ تمرینی خود پناه گرفتند و در نهایت در ساعات پایانی شب برای استراحت و خواب وارد نیوجرسی شدند تا بتوانند تمرینات روز جمعه خود را در نزدیکی استادیوم میزبان مسابقه فینال برگزار کنند.

روزهای پایانی جام جهانی به شدت تحت تاثیر شرایط نامساعد جوی قرار گرفته است. در نیوجرسی، کیفیت هوا به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در کانادا به طور جدی آسیب دیده و به شهروندان توصیه شده است که از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

با این حال، دست‌کم در حال حاضر هیچ خطری مبنی بر وقوع طوفان در روز یک‌شنبه گزارش نشده است و انتظار می‌رود نبرد بزرگ قهرمانی میان دو تیم آرژانتین و اسپانیا بدون هیچ مشکلی برگزار شود. علاوه بر این، بر اساس پیش‌بینی‌ها حداکثر دمای هوا در روز فینال از ۳۰ درجه سانتی‌گراد فراتر نخواهد رفت.

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