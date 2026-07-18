افشاگری جنجالی ستاره جدید رئال مادرید علیه ناکامی بزرگ پرتغال

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال پرتغال با جام جهانی وداع کرد و ستاره‌های این تیم با امیدهایی بربادرفته به خانه‌های خود بازگشتند. این احساس عمومی تیمی بود که انتظارات بسیار بیشتری از خود داشت. اشک‌های پایان مسابقه، از جمله گریه‌های کریستیانو رونالدو، به خوبی گویای همه چیز بود. بازیکن دیگری که ضربه سنگینی را در این تورنمنت متحمل شد، برناردو سیلوا بود.

مهاجم تیم ملی پرتغال در صفحه شخصی خود نوشت: «یک جام جهانی ناامیدکننده و یک سرخوردگی بزرگ که بسیار زود به پایان رسید؛ زودتر از آنچه همه ما تصورش را می‌کردیم. نماینده تیم ملی کشورمان بودن، همیشه افتخار بزرگی بوده و خواهد بود. از همه مردم پرتغال بابت حمایت‌ها و امیدی که به ما داشتند، بسیار سپاسگزارم.»

پیام بازیکن سابق منچسترسیتی به وضوح با فکر و تامل زیادی نوشته شده بود. او این متن را یک هفته پس از حذف پرتغال در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد. با وجود گذشت زمان، دردی که او احساس می‌کند همچنان کاملاً آشکار است.

این ستاره متولد لیسبون در سن ۳۱ سالگی، یک بار دیگر رویای قهرمانی در جام جهانی را از دست رفته می‌بیند؛ جامی که یکی از معدود عناوین فتح‌نشده در کارنامه حرفه‌ای او به شمار می‌رود. او در این جام جهانی مهره مهمی برای روبرتو مارتینز بود، اگرچه یک بازیکن فیکس و غیرقابل جانشین به حساب نمی‌آمد.

او در پنج مسابقه از شش بازی پرتغال به میدان رفت و تنها بازی آخر مرحله گروهی مقابل کلمبیا را از دست داد. در دیدار پرتغال مقابل اسپانیا در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی، او تنها هفت دقیقه فرصت بازی پیدا کرد و به عنوان یار تعویضی به جای ویتینیا وارد زمین شد؛ یک خداحافظی تلخ و شیرین برای این بازیکن بزرگ و ماندگار.

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