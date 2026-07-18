به گزارش ایلنا، در حالی که فرانسه و انگلیس هنوز در شوک ناشی از شکست تلخ در نیمه‌نهایی به سر می‌برند، باید در مسابقه‌ای از جام جهانی مقابل یکدیگر صف‌آرایی کنند که هیچ‌کدام تمایلی به برگزاری آن ندارند؛ یک دیدار رده‌بندی که چیزی فراتر از یک مدال برنز نمادین را به برنده اهدا نمی‌کند.

فرانسه که در اوج آمادگی یکی از شانس‌های اصلی کسب سومین عنوان قهرمانی جهان به شمار می‌رفت، در نیمه‌نهایی مقهور نمایش برتر اسپانیای قدرتمند شد. در سوی دیگر، انتظار دردناک و شش دهه‌ای انگلیس برای فتح یک جام معتبر بین‌المللی، پس از شکست بی‌رحمانه و در دقایق پایانی مقابل آرژانتین همچنان تمدید شد.

حالا یک روز پیش از آنکه تمام دنیا چشم به فینال سرنوشت‌ساز بدوزند، فرانسه و انگلیس برای آخرین بار در آمریکای شمالی به میدان می‌روند تا شاید بتوانند کمپین ناامیدکننده خود را با یک نتیجه مثبت – اگر اصلاً معنایی داشته باشد – به پایان برسانند.

وداع با دشان و شانس طلایی امباپه برای کفش طلا

به طور کلی انگیزه‌های زیادی برای جنگیدن در مسابقه رده‌بندی وجود ندارد و فرانسوی‌ها که پیش از این در دو مسابقه از سه دیدار رده‌بندی خود پیروز شده‌اند، به خوبی می‌دانند این بازی چقدر می‌تواند کسل‌کننده باشد. با این حال، نبرد روز شنبه یک دلیل بسیار بزرگ برای مبارزه به آن‌ها می‌دهد؛ این مسابقه آخرین حضور دیدیه دشان به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی فرانسه خواهد بود.

دشان – که مادرش را در طول مرحله گروهی از دست داد – به مدت ۱۴ سال هدایت خروس‌ها را بر عهده داشت و در این مدت آن‌ها را به قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸، فینال ۲۰۲۲ و نیمه‌نهایی جام جهانی امسال رساند. تحت هدایت این سرمربی ۵۷ ساله، لس‌بلوز در طول دهه گذشته خود را به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین قدرت‌های فوتبال جهان تثبیت کرد و کسب مقام سوم در شرایط کنونی می‌تواند بهترین راه برای پایان دادن به دوران حرفه‌ای و قابل ستایش او باشد.

خارج از بحث خداحافظی سرمربی، دلایل دیگری نیز برای انگیزه داشتن در اردوگاه فرانسه دیده می‌شود. کیلیان امباپه، کاپیتان و ستاره خط حمله تیم، این فرصت را دارد تا کفش طلا را با خود به خانه ببرد و به رکورد بیشترین گل زده تاریخ مسابقات برسد یا حتی آن را بشکند.

امباپه که دارنده فعلی کفش طلا است، در کورس امسال با به ثمر رساندن ۸ گل در رده دوم و پشت سر لیونل مسی قرار دارد. البته فوق‌ستاره آرژانتینی به لطف ثبت ۴ پاس گل، بالاتر از امباپه‌ای قرار گرفته که ۳ پاس گل داده است. همچنین این ستاره فرانسوی تنها یک گل با رکورد مسی برای تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی (۲۱ گل) فاصله دارد. در صورتی که امباپه بتواند مسی را در این راه شکست دهد، این بازیکن ۲۷ ساله به اولین فوتبالیست تاریخ تبدیل می‌شود که دو بار کفش طلای جام جهانی را فتح کرده است.

مسابقه تلخی که هیچ‌کس دوست ندارد بازی کند

به ندرت پیش می‌آید که تیمی در جام جهانی اعلام کند مشتاق بازی در بزرگ‌ترین استیج فوتبال جهان نیست، اما رقابت برای کسب عنوان سومی در فوتبال اصلاً شبیه به ایستادن روی سکو در مسابقات دو و میدانی نیست. این بازی برای بیشتر تیم‌ها – به خصوص تیم‌هایی در قواره انگلیس و فرانسه – تنها یک لحظه کوتاه و گذرا برای دلخوشی است که حس نزدیکی فراوان به جام و در عین حال فرسنگ‌ها دور بودن از آن را به بازیکنان القا می‌کند.

توماس توخل، سرمربی انگلیس پس از شکست مقابل آرژانتین گفت: «هیچ‌کدام از بازیکنان ما و هیچ‌کدام از بازیکنان فرانسه دوست ندارند در این مسابقه بازی کنند. آن‌ها می‌خواهند در فینال باشند. ما تمام توان خود را برای رسیدن به آن هدف گذاشتیم. همه برای قهرمانی در جام جهانی بازی می‌کنند، اما واقعیت اکنون همین است.»

دیدیه دشان نیز با تایید این حس اشاره کرد که آن‌ها چاره‌ای جز حضور در زمین ندارند و افزود: «ما در جایگاهی که می‌خواستیم و انتظارش را داشتیم نیستیم. میزان ناامیدی ما دقیقاً به اندازه جاه‌طلبی‌هایمان بزرگ است، اما باید این واقعیت را پذیرفت.»

توماس توخل در اولین ماموریت بزرگ خود روی نیمکت سه‌شیرها، انگلیس را تا مرحله نیمه‌نهایی هدایت کرده است.

نتایج تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶

فرانسه 3-1 سنگال (مرحله گروهی)

فرانسه 3-0 عراق (مرحله گروهی)

نروژ 1-4 فرانسه (مرحله گروهی)

فرانسه 3-0 سوئد (مرحله یک‌شانزدهم نهایی)

پاراگوئه 0-1 فرانسه (مرحله یک‌هشتم نهایی)

فرانسه 2-0 مراکش (مرحله یک‌چهارم نهایی)

فرانسه 0-2 اسپانیا (مرحله نیمه‌نهایی)

نتایج تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶

انگلیس 4-2 کرواسی (مرحله گروهی)

انگلیس ۰-۰ غنا (مرحله گروهی)

پاناما 0-2 انگلیس (مرحله گروهی)

انگلیس 2-1 جمهوری دموکراتیک کنگو (مرحله یک‌شانزدهم نهایی)

مکزیک 2-3 انگلیس (مرحله یک‌هشتم نهایی)

نروژ 1-2 انگلیس (مرحله یک‌چهارم نهایی)

انگلیس 1-2 آرژانتین (مرحله نیمه‌نهایی)

پیش‌بینی مسابقه انگلیس و فرانسه

ابرکامپیوتر اوپتا (Opta) تیم ملی فرانسه را شانس اصلی کسب عنوان سومی معرفی کرده است؛ به طوری که در ۲۵ هزار شبیه‌سازی انجام‌شده پیش از مسابقه، خروس‌ها در ۵۰.۷ درصد مواقع موفق شده‌اند در ۹۰ دقیقه قانونی بازی را ببرند.

احتمال بعدی مربوط به پیروزی انگلیس با ۲۵.۶ درصد است و پس از آن نیز احتمال تساوی در ۹۰ دقیقه با ۲۳.۷ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

تاریخچه تقابل‌های رو در رو

این چهارمین تقابل فرانسه و انگلیس در تاریخ جام‌های جهانی است. سه‌شیرها در دو دیدار اول پیروز شدند (۲-۰ در سال ۱۹۶۶ و ۳-۱ در سال ۱۹۸۲)، اما فرانسه در آخرین رویارویی آن‌ها در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ موفق شد ۲ بر ۱ انگلیس را شکست دهد.

در مجموع، انگلیس در ۹ مسابقه اخیر خود در تمامی رقابت‌ها مقابل فرانسه تنها یک بار طعم پیروزی را چشیده (۲ تساوی و ۶ شکست) که آن هم به برتری ۲ بر ۰ در دیدار دوستانه نوامبر ۲۰۱۵ بازمی‌گردد.

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