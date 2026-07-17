به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ جمعه ۲۶ تیر، در سومین مسابقه خود از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در بلگراد به مصاف اسلوونی رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب حریف شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴ شکست خوردند تا تعداد باخت‌های ایران در این دوره از مسابقات به هشت برسد. اسلوونی نیز با ثبت هشتمین پیروزی خود، سه پله در جدول صعود کرد و در رده سوم قرار گرفت.

پیاتزا این مسابقه را با ترکیب علی حاجی‌پور، علی حق‌پرست، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، مبین نصری، نیما باطنی و محمدرضا حضرت‌پور آغاز کرد. مرتضی شریفی، ایلشن داوودی‌پور، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری، سید متین حسینی و حسین حاجی‌کلاته نیز دیگر بازیکنان ایران در این دیدار بودند.

سرمربی ایتالیایی تیم ملی در ست سوم تغییراتی در ترکیب ایجاد کرد و علی حق‌پرست را در پست قطر پاسور به میدان فرستاد تا ایران با سه دریافت‌کننده قدرتی بازی را ادامه دهد. همچنین پوریا حسین‌خانزاده در امتیاز ۵ بر ۴ به سود ایران، سرویس ۱۲۴ کیلومتر بر ساعت ثبت کرد که دو امتیاز متوالی برای تیم ملی به همراه داشت.

یوسف کاظمی و شایان محرابی در این مسابقه استراحت کردند و از روی سکوها نظاره‌گر عملکرد هم‌تیمی‌های خود بودند. سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال نیز این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود از لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، از ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه ۲۸ تیر به مصاف ترکیه خواهد رفت.

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