واکنش تند بیرانوند به علی دایی: تنها مربی که در آزادی به عربستان باخت (عکس)
در حالی که صحبتهای اخیر علی دایی بازتاب گستردهای در فضای فوتبال ایران داشت، علیرضا بیرانوند با اظهاراتی تند به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی ایران، با انتشار دو استوری در اینستاگرام به صحبتهای اخیر علی دایی واکنش نشان داد. بیرانوند ضمن دفاع از عملکرد خود و تیم ملی، بخشی از اظهارات دایی را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد برخی اظهارنظرها با واقعیتهای فوتبال ایران همخوانی ندارد.
دروازهبان تیم ملی همچنین با اشاره به شکست تیم ملی مقابل عربستان در ورزشگاه آزادی، نوشت: «تنها مربیای که به عربستان در آزادی باخته، روی فراموشکاری ما حساب باز کرده است.»