مقصد نامشخص محمد صلاح ادامه دارد

به گزارش ایلنا، پس از اعلام جدایی محمد صلاح از لیورپول به‌عنوان بازیکن آزاد در تابستان امسال، آینده پادشاه مصر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هواداران بی‌صبرانه منتظرند ببینند این وینگر افسانه‌ای در نهایت راهی کدام تیم خواهد شد.

صلاح در دوران حضورش در آنفیلد، ۴۴۲ بار پیراهن لیورپول را بر تن کرد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۰ پاس گل داد تا با این آمار، به سومین گلزن برتر تاریخ باشگاه در تمامی رقابت‌ها تبدیل شود. پس از حذف تیم ملی مصر از جام جهانی، گفته می‌شود باشگاه‌هایی از لیگ فوتبال آمریکا، لیگ حرفه‌ای عربستان و چند تیم مطرح اروپایی برای جذب این ستاره ۳۴ ساله ابراز علاقه کرده‌اند‌

رامی عباس درباره آینده صلاح گفت :«هنوز نمی‌دانیم محمد فصل آینده برای کدام تیم بازی خواهد کرد، اما ممکن است خیلی زود پاسخ این سؤال مشخص شود.»

او ادامه داد :«سبک کاری ما این نیست که صرفاً برای ایجاد سر و صدا با باشگاه‌هایی که محمد اصلاً تمایلی به بازی برای آن‌ها ندارد، وارد مذاکره شویم.»

در هفته‌های اخیر نام باشگاه‌های اتلتیکومادرید و رم به‌عنوان مشتریان این وینگر مطرح شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که چند باشگاه از لیگ آمریکا و لیگ حرفه‌ای عربستان نیز همچنان برای جذب او رقابت می‌کنند و با باز بودن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند.

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