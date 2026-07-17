شکست نساجی در آخرین بازی لیگ دسته اول

به گزارش ایلنا، در دیدار پایانی هفته سی و چهارم لیگ یک امروز نساجی قائمشهر در خانه خود با نتیجه 2 بر یک برابر آریو اسلامشهر شکست خورد. این آخرین دیدار فصل جاری لیگ دسته اول بود.

نساجی پیش از این علاوه بر صعود به لیگ برتر قهرمانی خود در دسته اول را قطعی کرده بود.

روز گذشته نیز صنعت نفت با شکست دو گله نیروی زمینی توانست به دیدار پلی آف لیگ برتر صعود کند و رقیب مس رفسنجان شود. این دبدار از ساعت 18:45 روز چهارشنبه 31 تیرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران برگزار می‌شود.

براساس مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به نیمه تمام ماندن مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر مقرر شد بین تیم سوم جدول لیگ یک و تیم انتهایی جدول مسابقات لیگ برتر یک دیدار پلی آف برگزار شود.

علاوه بر نساجی، مس شهربابک هم قبلا صعود خود را به لیگ برتر جشن گرفته و سه تیم داماش، شهرداری نوشهر و داماش هم به لیگ دو سقوط کرده بودند.

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