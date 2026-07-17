تساوی فولاد و خیبر در دیدار تدارکاتی
تیم فوتبال فولاد خوزستان در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی تهران مقابل خیبر خرمآباد به تساوی یک بر یک رسید. فرشاد احمدزاده برای دومین بازی متوالی گلزنی کرد و سبحان پسندیده گل تساوی خیبر را به ثمر رساند.
به گزارش ایلنا، تیمهای فولاد خوزستان و خیبر خرمآباد در ادامه برنامههای آمادهسازی پیشفصل، در دیداری دوستانه مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
شاگردان حمید مطهری در این دیدار از فرصت بازی برابر یک حریف لیگ برتری برای ارزیابی شرایط بدنی بازیکنان و میزان هماهنگی نفرات جدید استفاده کردند.
تک گل فولاد را فرشاد احمدزاده به ثمر رساند تا برای دومین مسابقه متوالی در دیدارهای تدارکاتی موفق به گلزنی شود. او پیش از این نیز در بازی دوستانه برابر بیباک پایتخت از روی نقطه پنالتی گلزنی کرده بود.
در سوی مقابل، سبحان پسندیده گل تساوی خیبر خرمآباد را وارد دروازه فولاد کرد تا این دیدار با نتیجه مساوی خاتمه یابد.
خیبر نیمه نخست را با ترکیب حسین پورحمیدی، سعید کریمی، سبحان پسندیده، ابوذر صفرزاده، حمید حاجیآقایی، اسماعیل بابایی، فردین یوسفی، مهدی گودرزی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عارف قزل آغاز کرد. فراز کمالوند در نیمه دوم با استفاده از بازیکنان امید و جوان، تغییرات گستردهای در ترکیب تیمش ایجاد کرد.
خیبر پیش از این مسابقه نیز در اردوی تهران با نتیجه ۷ بر صفر آرکا البرز را شکست داده بود. این تیم همچنین پیش از سفر به تهران، در دیدارهای تدارکاتی برابر کشکانرود پلدختر با نتایج ۶ بر صفر و ۴ بر یک به پیروزی رسیده و تیم خیبر «ب» را نیز با نتیجه ۳ بر یک شکست داده بود.
فولاد نیز با ثبت یک پیروزی و یک تساوی، روند آمادهسازی خود را ادامه میدهد. کادر فنی این تیم در نظر دارد پیش از آغاز فصل جدید، یک یا دو دیدار دوستانه دیگر نیز برگزار کند تا سرخپوشان خوزستانی با آمادگی بیشتری وارد رقابتهای لیگ برتر شوند.