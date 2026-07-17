ترکیب تیم ملی والیبال ایران برابر اسلوونی

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ امروز جمعه ۲۶ تیر، در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به مصاف اسلوونی می‌رود. روبرتو پیاتزا ترکیب ابتدایی ایران را برای این دیدار اعلام کرد.

ترکیب تیم ملی ایران مقابل اسلوونی به شرح زیر است:

علی حاجی‌پور

علی حق‌پرست

محمد ولی‌زاده

عرشیا به‌نژاد

مبین نصری

نیما باطنی

محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو)

این دیدار برای تیم ملی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شاگردان پیاتزا با هدف کسب نتیجه مطلوب برابر یکی از رقبای سرسخت خود به میدان خواهند رفت.

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