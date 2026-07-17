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زمان استراحت بین دو نیمه فینال جام جهانی مشخص شد

زمان استراحت بین دو نیمه فینال جام جهانی مشخص شد
کد خبر : 1814584
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فیفا به طور رسمی مدت زمان استراحت بین دو نیمه دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان اسپانیا و آرژانتین را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، فیفا این موضوع را به فدراسیون‌های فوتبال اسپانیا و آرژانتین اطلاع داده و اعلام کرده که مراسم اجرای موسیقی در بین دو نیمه تنها ۱۱ دقیقه زمان خواهد برد و مدت زمان باقی‌مانده برای آماده‌سازی و جمع‌آوری صحنه اجرا و همچنین آبیاری زمین مسابقه اختصاص می‌یابد.

پایان گمانه‌زنی‌ها درباره وقفه طولانی

در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده بود که با توجه به حضور شکیرا، مدونا و جاستین بیبر در مراسم بین دو نیمه، ممکن است استراحت مسابقه بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد. با این حال، فیفا این شایعات را رد کرد و تأکید داشت که مدت زمان وقفه تنها دو دقیقه بیشتر از استراحت معمول مسابقات فوتبال خواهد بود.

بر این اساس، ۱۱ دقیقه از زمان استراحت به اجرای برنامه‌های موسیقی اختصاص دارد و حدود ۶ دقیقه نیز صرف نصب و جمع‌آوری تجهیزات صحنه و آبیاری چمن ورزشگاه خواهد شد.

آبیاری زمین؛ دغدغه اسپانیا پیش از فینال

آبیاری زمین یکی از موضوعاتی است که پیش از دیدار فینال مورد توجه تیم ملی اسپانیا قرار گرفته است. در مسابقات قبلی برگزارشده در ورزشگاه مت‌لایف، کیفیت چمن به دلیل خشکی بیش از حد با انتقادهایی همراه بود و همین موضوع باعث شده بود سرعت گردش توپ نسبت به شرایط معمول کاهش پیدا کند.

وقفه‌های نوشیدن آب پابرجاست

در همین حال، فیفا اعلام کرده که وقفه‌های مخصوص نوشیدن آب نیز مانند دیگر دیدارهای این جام جهانی برقرار خواهد بود. با توجه به گرمای هوا در بسیاری از مسابقات، داوران در هر نیمه یک بار بازی را برای نوشیدن آب متوقف خواهند کرد و این رویه در دیدار فینال نیز اجرا می‌شود.

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