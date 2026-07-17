سوبوسلای تا سال ۲۰۳۱ در لیورپول ماندنی شد
دومینیک سوبوسلای با امضای قراردادی جدید، حضورش در لیورپول را تا تابستان ۲۰۳۱ تمدید کرد. هافبک مجارستانی قرمزها پس از نهایی شدن توافق با باشگاه، تأکید کرد که همچنان برای کسب همه جامهای ممکن با لیورپول انگیزه دارد.
به گزارش ایلنا، باشگاه لیورپول به صورت رسمی از تمدید قرارداد پنجساله دومینیک سوبوسلای خبر داد تا این هافبک ۲۵ ساله حداقل تا پایان فصل ۳۱-۲۰۳۰ پیراهن قرمزهای آنفیلد را بر تن کند.
پاداش یک فصل درخشان
سوبوسلای تابستان ۲۰۲۳ با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون پوند از لایپزیش راهی لیورپول شد و فصل گذشته یکی از مهرههای کلیدی این تیم بود. او در تمامی رقابتها ۱۳ گل به ثمر رساند و ۱۲ پاس گل نیز ثبت کرد تا سهم مهمی در موفقیتهای لیورپول داشته باشد.
سوبوسلای: هدفم فتح همه جامهاست
این ملیپوش مجارستانی پس از تمدید قراردادش گفت: «همیشه جای پیشرفت وجود دارد و هیچوقت از عملکردم کاملاً راضی نیستم. دوست دارم با رفتار و عملکردم الگوی دیگران باشم و تا جایی که میتوانم الهامبخش باشم.»
او ادامه داد: «از روزی که به لیورپول آمدم، هدفم کسب همه جامهای ممکن بود و این هدف حتی برای یک لحظه هم تغییر نکرده است. میخواهم همه جامهایی را که در فوتبال انگلیس امکان فتحشان وجود دارد به دست بیاورم و البته قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا نیز یکی از مهمترین اهدافم است. برای رسیدن به این هدف کاملاً آمادهام.»
پایان گمانهزنیها درباره آینده
در حالی که دو سال از قرارداد قبلی سوبوسلای باقی مانده بود، طی ماههای گذشته مذاکرات میان نمایندگان این بازیکن و ریچارد هیوز، مدیر ورزشی لیورپول، ادامه داشت. این مذاکرات در هفتههای اخیر شتاب بیشتری گرفت و در نهایت طرفین برای تمدید قرارداد تا سال ۲۰۳۱ به توافق رسیدند.
در باشگاه لیورپول اعتقاد بر این است که بهترین سالهای دوران حرفهای سوبوسلای هنوز فرا نرسیده و این هافبک مجارستانی میتواند در سالهای آینده نقش پررنگتری در موفقیتهای قرمزها ایفا کند.
همچنین چند ماه قبل محمد صلاح، ستاره سابق لیورپول که در پایان فصل از این تیم جدا شد، از سوبوسلای به عنوان «یکی از بهترین بازیکنان جهان» یاد کرده بود.