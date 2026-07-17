بانوان والیبال نشسته ایران با شکست ژاپن هفتم جهان شدند

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی چین، امروز جمعه ۲۶ تیر، برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید تا در جایگاه هفتم این مسابقات قرار بگیرد.

ملی‌پوشان ایران این دیدار را با ترکیب زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، بتول خلیل‌زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و مهری فلاحی در نقش لیبرو آغاز کردند.

شاگردان تیم ملی در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ پیروز شدند و در ست دوم نیز با برتری قاطع ۲۵ بر ۷، اختلاف خود با حریف را افزایش دادند. تیم ایران در ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسید تا این مسابقه را با حساب ۳ بر صفر به سود خود به پایان برساند.

با این نتیجه، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران رقابت‌های قهرمانی جهان را با کسب عنوان هفتمی به پایان رساند و نسبت به دوره گذشته، دو پله در رده‌بندی این مسابقات صعود کرد.

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