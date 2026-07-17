به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی، سرمربی دهوک عراق، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، پیامی در حمایت از مردم جنوب کشور منتشر کرد.

گل‌محمدی در این استوری نوشت: «جنوب برای ما فقط یک اسم روی نقشه نیست؛ جنوب یعنی خونه، یعنی ریشه، یعنی بوی دریا و گرمای آفتاب، یعنی مردمی که با همه سختی‌ها هنوز محکم ایستادن. جنوب فقط یه نقطه روی نقشه نیست، حتی یه تیکه از دل ما نیست؛ جنوب همه دل ماست.»

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