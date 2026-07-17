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واکنش احساسی یحیی گل‌محمدی برای مردم جنوب ایران

واکنش احساسی یحیی گل‌محمدی برای مردم جنوب ایران
کد خبر : 1814565
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یحیی گل‌محمدی، سرمربی شناخته‌شده فوتبال ایران، با انتشار استوری جدیدی در صفحه اینستاگرام خود، پیامی احساسی خطاب به هموطنان جنوبی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا،  یحیی گل‌محمدی، سرمربی دهوک عراق، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، پیامی در حمایت از مردم جنوب کشور منتشر کرد.

گل‌محمدی در این استوری نوشت: «جنوب برای ما فقط یک اسم روی نقشه نیست؛ جنوب یعنی خونه، یعنی ریشه، یعنی بوی دریا و گرمای آفتاب، یعنی مردمی که با همه سختی‌ها هنوز محکم ایستادن. جنوب فقط یه نقطه روی نقشه نیست، حتی یه تیکه از دل ما نیست؛ جنوب همه دل ماست.»

واکنش احساسی یحیی گل‌محمدی برای مردم جنوب ایران

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