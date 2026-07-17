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طلای آسیا بر گردن نابغه ایرانی؛ سبحان حکیمی قهرمان شد

طلای آسیا بر گردن نابغه ایرانی؛ سبحان حکیمی قهرمان شد
کد خبر : 1814564
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سبحان حکیمی با کسب سه پیروزی متوالی، عنوان قهرمانی وزن منفی ۸۱ کیلوگرم رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا را به دست آورد و نخستین مدال طلای ایران در دومین روز این مسابقات را کسب کرد.

به گزارش ایلنا،  دومین روز از رقابت‌های جودوی قهرمانی نوجوانان آسیا به میزبانی اردن برگزار شد و سبحان حکیمی، نماینده ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، با عملکردی موفق روی سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاد و مدال طلای آسیا را از آن خود کرد.

حکیمی در نخستین مبارزه خود برابر جودوکار اندونزی به برتری رسید و در ادامه با شکست نماینده قرقیزستان، جواز حضور در دیدار پایانی این وزن را به دست آورد.

طلای آسیا بر گردن نابغه ایرانی؛ سبحان حکیمی قهرمان شد

ملی‌پوش نوجوان ایران در فینال مقابل «سمندر سوناتوف» از ازبکستان قرار گرفت و با پیروزی در این مبارزه، عنوان قهرمانی وزن منفی ۸۱ کیلوگرم رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا را به دست آورد.

با این نتیجه، حکیمی مدال طلای این دوره از مسابقات را برای کاروان ایران به ارمغان آورد و نام خود را در فهرست قهرمانان نوجوان آسیا ثبت کرد.

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