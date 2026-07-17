نسخه استقلال برای تقویت خط دروازه

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه روند تکمیل کادر فنی خود برای فصل جدید، نادر غبیشاوی را به عنوان مربی دروازه‌بان‌های این تیم به جمع دستیاران سهراب بختیاری‌زاده اضافه کرد.

غبیشاوی از مربیان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته در تیم‌هایی مانند تراکتور، خونه‌به‌خونه بابل، ذوب‌آهن، پیکان، فولاد خوزستان و مس کرمان فعالیت داشته است. همکاری با محمد ربیعی و جواد نکونام نیز از دیگر سوابق این مربی محسوب می‌شود.

مربی جدید گلرهای استقلال تجربه حضور در دو دوره لیگ قهرمانان آسیا همراه فولاد خوزستان را نیز در کارنامه دارد. او همچنین به همراه این باشگاه موفق به کسب عنوان قهرمانی جام حذفی و سوپرجام فوتبال ایران شده است.

حضور غبیشاوی در شرایطی رقم خورده است که استقلال همچنان با مشکلات نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، وضعیت خط دروازه آبی‌پوشان را نیز تحت تأثیر قرار داده و در صورت ادامه این شرایط، کادر فنی تنها روی حبیب فرعباسی و یک دروازه‌بان جوان حساب باز خواهد کرد.

بر همین اساس، مسئولیت غبیشاوی تنها به تمرین دادن دروازه‌بان‌ها محدود نخواهد بود. انتظار می‌رود این مربی با بهره‌گیری از تجربه خود، نقش مهمی در آماده‌سازی گلرهای استقلال برای فصل پیش رو ایفا کند تا آبی‌پوشان در یکی از حساس‌ترین پست‌های خود با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌های لیگ برتر شوند.

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