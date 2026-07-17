حمله تند مدیرعامل اتلتیکو به لاپورتا: سیرک رسانهای را تمام کنید!
مدیرعامل اتلتیکومادرید با انتقاد شدید از اصرار بارسلونا برای جذب خولیان آلوارز، رفتار مدیران این باشگاه را بخشی از یک «سیرک رسانهای» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، ساعاتی پیش تأیید کرده بود که این باشگاه پیشنهادی رسمی برای جذب خولیان آلوارز ارائه داده، میگل آنخل خیل مارین، مدیرعامل اتلتیکومادرید، با واکنشی تند، بار دیگر هرگونه احتمال انتقال این مهاجم آرژانتینی را رد کرد.
خیل مارین در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه اتلتیکومادرید تأکید کرد که آلوارز در برنامههای این باشگاه جایگاه ویژهای دارد و فروش او حتی مطرح هم نیست. او همچنین از ادامه شایعاتی که از سوی بارسلونا درباره این انتقال مطرح میشود، بهشدت انتقاد کرد.
مدیرعامل اتلتیکو گفت: «به اندازه کافی با فضای داخلی باشگاه رقیب آشنا هستم و میدانم که آنها برای جلب توجه رسانهها و هواداران، نمایش مخصوص خودشان را اجرا میکنند. به همین دلیل، این رفتارها مرا ناراحت یا غافلگیر نمیکند.»
او سپس فاش کرد که مستقیماً با خوان لاپورتا تماس گرفته و خواسته است به این حواشی پایان داده شود.
خیل مارین اظهار داشت: «رابطه شخصی خوبی با رئیس بارسلونا دارم و صریحاً از او خواستم این موضوع را ادامه ندهد. به او توضیح دادم که خولیان آلوارز فروشی نیست. با این حال، آنها همچنان این ماجرا را زنده نگه داشتهاند، چون باعث داغ شدن فضای رسانهها و شبکههای اجتماعی میشود.»
مدیرعامل اتلتیکومادرید در ادامه با قاطعیت افزود: «آنها بهخوبی میدانند که خولیان آلوارز فصل آینده بازیکن بارسلونا نخواهد بود. نکته تأسفبرانگیز این است که همچنان چنین ادعاهایی را به هواداران خود و حتی به خود بازیکن منتقل میکنند.»
خیل مارین در بخش دیگری از صحبتهایش تلاش کرد میان رفتار بارسلونا و شخصیت خود آلوارز تفاوت قائل شود و از مهاجم تیمش حمایت کامل به عمل آورد.
او گفت: «ما در دو فصل گذشته از نزدیک با خولیان کار کردهایم و شناخت کاملی از شخصیت او داریم. هیچ تردیدی نسبت به منش حرفهای، تعهد و اخلاق کاری فوقالعاده او نداریم.»
مدیرعامل اتلتیکو اگرچه مستقیماً نامی از مدیر برنامههای آلوارز نبرد، اما تلویحاً از برخی افراد حاضر در روند مذاکرات نیز انتقاد کرد و بار دیگر تأکید داشت که موضع باشگاه مادریدی تغییری نخواهد کرد و آلوارز همچنان یکی از ارکان اصلی پروژه اتلتیکومادرید برای فصل آینده خواهد بود.