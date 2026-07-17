به گزارش ایلنا، حسین علیزاده، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با حضور در هتل محل اقامت تیم ملی جوانان ایران در اردوی آماده‌سازی این تیم، با اعضای کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این نشست، قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی جوانان و یعقوب پیری، مدیر تیم، از حضور مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمع ملی‌پوشان قدردانی کردند.

علیزاده در جمع اعضای تیم ملی اظهار کرد: از زمان اطلاع از برگزاری اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه، علاقه‌مند بودیم در کنار شما حضور پیدا کنیم، خداقوت بگوییم و برایتان آرزوی موفقیت داشته باشیم. برنامه‌ریزی شده بود سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار حضور داشته باشد، اما سفر کاری و حضور در نشستی در استانبول مانع از این حضور شد.

وی ادامه داد: شما از بهترین استعدادهای فوتبال ایران هستید و آینده این رشته را خواهید ساخت. نتایج سرمایه‌گذاری روی این نسل، در سال‌های آینده و در تیم ملی بزرگسالان نمایان خواهد شد.

معاون سفیر ایران در ترکیه با اشاره به جایگاه بازیکنان جوان گفت: شما سرمایه‌های فوتبال کشور و امیدهای آینده تیم ملی محسوب می‌شوید. مسیر رسیدن به تیم ملی بزرگسالان دشوار و رقابتی است، اما حتی اگر همه شما به آن مرحله نرسید، ارزش، توانایی و تلاش‌هایتان همچنان قابل احترام خواهد بود.

وی افزود: شناختی مناسب از توانایی‌های شما به دست آورده‌ایم و باور داریم هر یک از بازیکنان حاضر در این تیم می‌توانند آینده‌ای موفق در فوتبال باشگاهی و ملی داشته باشند.

علیزاده درباره حمایت‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار کرد: از نخستین روز اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان درباره برگزاری اردوی تیم ملی در ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران شخصاً روند هماهنگی‌ها را دنبال کرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، شرایط برای ارائه خدمات و رفع موانع در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم باشد.

معاون سفیر ایران در پایان خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه خود را همراه و پشتیبان تیم ملی می‌داند و هر زمان نیازی وجود داشته باشد، با افتخار در کنار اعضای تیم خواهد بود. امیدوارم در آینده نیز فرصت میزبانی از شما در سفارت ایران در آنکارا فراهم شود و موفقیت‌های بیشتری را در کنار هم جشن بگیریم.

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