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معاون سفیر ایران در ترکیه: تیم ملی جوانان آینده فوتبال کشور را می‌سازد

معاون سفیر ایران در ترکیه: تیم ملی جوانان آینده فوتبال کشور را می‌سازد
کد خبر : 1814553
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معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در محل اردوی آماده‌سازی تیم ملی جوانان، ضمن دیدار با اعضای کادر فنی و بازیکنان، بر حمایت سفارت از ملی‌پوشان تأکید کرد و آینده این تیم را برای فوتبال ایران امیدوارکننده دانست.

به گزارش ایلنا،  حسین علیزاده، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با حضور در هتل محل اقامت تیم ملی جوانان ایران در اردوی آماده‌سازی این تیم، با اعضای کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این نشست، قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی جوانان و یعقوب پیری، مدیر تیم، از حضور مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمع ملی‌پوشان قدردانی کردند.

علیزاده در جمع اعضای تیم ملی اظهار کرد: از زمان اطلاع از برگزاری اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه، علاقه‌مند بودیم در کنار شما حضور پیدا کنیم، خداقوت بگوییم و برایتان آرزوی موفقیت داشته باشیم. برنامه‌ریزی شده بود سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار حضور داشته باشد، اما سفر کاری و حضور در نشستی در استانبول مانع از این حضور شد.

وی ادامه داد: شما از بهترین استعدادهای فوتبال ایران هستید و آینده این رشته را خواهید ساخت. نتایج سرمایه‌گذاری روی این نسل، در سال‌های آینده و در تیم ملی بزرگسالان نمایان خواهد شد.

معاون سفیر ایران در ترکیه با اشاره به جایگاه بازیکنان جوان گفت: شما سرمایه‌های فوتبال کشور و امیدهای آینده تیم ملی محسوب می‌شوید. مسیر رسیدن به تیم ملی بزرگسالان دشوار و رقابتی است، اما حتی اگر همه شما به آن مرحله نرسید، ارزش، توانایی و تلاش‌هایتان همچنان قابل احترام خواهد بود.

وی افزود: شناختی مناسب از توانایی‌های شما به دست آورده‌ایم و باور داریم هر یک از بازیکنان حاضر در این تیم می‌توانند آینده‌ای موفق در فوتبال باشگاهی و ملی داشته باشند.

علیزاده درباره حمایت‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار کرد: از نخستین روز اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان درباره برگزاری اردوی تیم ملی در ترکیه، سفیر جمهوری اسلامی ایران شخصاً روند هماهنگی‌ها را دنبال کرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، شرایط برای ارائه خدمات و رفع موانع در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم باشد.

معاون سفیر ایران در پایان خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه خود را همراه و پشتیبان تیم ملی می‌داند و هر زمان نیازی وجود داشته باشد، با افتخار در کنار اعضای تیم خواهد بود. امیدوارم در آینده نیز فرصت میزبانی از شما در سفارت ایران در آنکارا فراهم شود و موفقیت‌های بیشتری را در کنار هم جشن بگیریم.

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