نامه رسمی چادرملو به فدراسیون؛ درخواست برای تغییر دو قانون مهم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه چادرملو اردکان در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر، طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال خواستار بررسی دو موضوع مهم در حوزه قوانین مسابقات شدند.

نخستین پیشنهاد این باشگاه به افزایش حق‌الزحمه داوران اختصاص دارد. مدیران چادرملو معتقدند با توجه به حساسیت مسابقات لیگ برتر، میزان مسئولیت داوران و فشارهای موجود در روند قضاوت، بازنگری در دستمزد این قشر ضروری است.

در بخش دیگری از این نامه، چادرملو پیشنهاد کرده است سهمیه بازیکنان زیر ۲۵ سال هر تیم لیگ برتری از دو نفر به پنج نفر افزایش یابد. به اعتقاد مسئولان این باشگاه، اجرای چنین تغییری می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر بازیکنان جوان در فهرست تیم‌ها را فراهم کند و باشگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری بیشتر روی استعدادهای داخلی تشویق کند.

پیگیری این پیشنهاد از سوی علیرضا بابایی، حمید علیدوستی و سعید اخباری نیز در دستور کار قرار دارد. مدیران چادرملو بر این باورند که محدود بودن سهمیه بازیکنان زیر ۲۵ سال، فرصت حضور فوتبالیست‌هایی را که از رده‌های پایه عبور کرده‌اند اما هنوز جایگاه ثابتی در فوتبال بزرگسالان پیدا نکرده‌اند، کاهش داده است.

در همین راستا، سعید اخباری طی سال‌های گذشته بارها اعتماد خود به بازیکنان جوان را نشان داده است. علیرضا صفری، علی کمالی، امیرحسین آسیابان‌پور، امیررضا اسلام‌طلب و ایلیا نگهداری از جمله بازیکنانی هستند که در مسابقات مختلف فرصت حضور در ترکیب چادرملو را به دست آورده‌اند. سرمربی این تیم در مسیر صعود به لیگ برتر و همچنین رقابت‌های اخیر نیز بارها از بازیکنان جوان و کمتر شناخته‌شده استفاده کرده است.

مدیران چادرملو امیدوارند پیشنهاد افزایش سهمیه بازیکنان زیر ۲۵ سال در نشست‌های مربوط به تدوین مقررات فصل آینده مورد بررسی قرار گیرد. از نگاه این باشگاه، اجرای این طرح می‌تواند روند جوان‌گرایی در لیگ برتر را تقویت کرده، انگیزه بازیکنان مستعد را افزایش دهد و به تأمین سرمایه انسانی فوتبال ایران در سال‌های آینده کمک کند.

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