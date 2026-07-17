به گزارش ایلنا، باشگاه الشمال قطر با انتشار تصاویری در صفحات رسمی خود، از جذب عبدالکریم حسن خبر داد و به این ترتیب یکی از باسابقه‌ترین مدافعان فوتبال قطر را به خدمت گرفت.

الشمال در پیام خوشامدگویی خود نوشت: «به خانواده الشمال خوش آمدی.»

عبدالکریم حسن که سابقه قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و حضور در جام جهانی را با تیم ملی قطر در کارنامه دارد، پس از توافق با مدیران الشمال، به جمع شاگردان این تیم اضافه شد تا فصل جدید لیگ ستارگان قطر را با پیراهن این باشگاه آغاز کند.

این مدافع چپ باتجربه در سال‌های اخیر سابقه بازی در تیم‌های السد، الوکره و پرسپولیس را نیز در کارنامه داشته و حالا با انتقال به الشمال، فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را آغاز خواهد کرد.

این مدافع چپ‌پا طی دوران کوتاه حضورش در پرسپولیس به محبوبیتی ویژه بین هواداران قرمز دست یافت و جدایی او از این تیم با واکنش‌های زیادی همراه شد.

انتهای پیام/