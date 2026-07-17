غیبت بزرگ فغانی در پایان جام جهانی؛
فیفا داوران دو بازی پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ را معرفی کرد
فیفا با معرفی داوران دیدارهای فینال و ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶، پرونده انتخاب قاضی مهمترین مسابقات این دوره را بست.
به گزارش ایلنا، کمیته داوران فیفا اسامی قاضیان دو دیدار پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ را بهصورت رسمی اعلام کرد؛ تصمیمی که بیش از هر چیز با غیبت نام علیرضا فغانی، داور سرشناس ایرانی، مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس اعلام فیفا، اسلاوکو وینچیچ، داور شناختهشده اسلوونیایی، قضاوت دیدار فینال میان تیمهای ملی اسپانیا و آرژانتین را بر عهده خواهد داشت؛ مسابقهای که مهمترین بازی فوتبال جهان در سال ۲۰۲۶ محسوب میشود.
همچنین ژسوس والنزوئلا از ونزوئلا بهعنوان داور دیدار ردهبندی میان فرانسه و انگلیس انتخاب شد تا پرونده انتخاب داوران این دوره از رقابتها با معرفی این دو چهره بسته شود.
با این حال، مهمترین نکته فهرست اعلامشده، غیبت علیرضا فغانی بود. داور باتجربه ایرانی که در طول مسابقات عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت، از نگاه بسیاری از کارشناسان و رسانههای بینالمللی یکی از شانسهای اصلی قضاوت فینال یا حداقل دیدار ردهبندی به شمار میرفت. مدیریت موفق بازیهای حساس و تجربه بالای او باعث شده بود نامش در کنار گزینههای نهایی کمیته داوران فیفا قرار بگیرد.
با وجود این گمانهزنیها، فیفا در نهایت تصمیم گرفت مسئولیت دو مسابقه پایانی را به وینچیچ و والنزوئلا واگذار کند؛ تصمیمی که بار دیگر نشان داد انتخاب داوران در مراحل پایانی جام جهانی تنها بر اساس عملکرد فنی انجام نمیشود و معیارهایی مانند سیاستهای کمیته داوران، گردش فرصتها و تجربه حضور در رقابتهای مختلف نیز در تصمیم نهایی تأثیرگذار است.
هرچند فغانی این بار فرصت قضاوت در دو بازی پایانی جام جهانی را به دست نیاورد، اما حضور مستمر او در مهمترین تورنمنتهای بینالمللی و اعتماد چندین ساله فیفا به این داور، همچنان جایگاه ویژه او را در میان داوران نخبه فوتبال جهان حفظ کرده است. غیبت نام فغانی در فهرست نهایی، بدون تردید یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمهای کمیته داوران فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.