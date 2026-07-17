فینال جام جهانی برنده توپ طلا را مشخص می کند؛ یامال یا مسی؟

به گزارش ایلنا، رقابت برای کسب این جایزه امسال بسیار نزدیک و فشرده است و ممکن است نتیجه فینال میان اسپانیا و آرژانتین، برنده نهایی توپ طلا را مشخص کند.

در مورد آرژانتین تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد: اگر لیونل مسی دومین قهرمانی خود در جام جهانی را به دست بیاورد، بلافاصله به اصلی‌ترین مدعی کسب توپ طلا تبدیل خواهد شد. او پس از قهرمانی با اینتر میامی در لیگ ام‌ال‌اس، اگر در ۳۹ سالگی جام جهانی را هم فتح کند، یک افتخار تاریخی دیگر به کارنامه‌اش اضافه خواهد کرد.

تحسین از او در دنیای فوتبال به اوج رسیده و حتی حساب رسمی توپ طلا نیز با انتشار پیامی یادآوری کرده که بازیکنی که خارج از اروپا بازی می‌کند هم می‌تواند برنده این جایزه شود که بسیاری آن را اشاره‌ای مستقیم به مسی دانستند.

اما اگر اسپانیا قهرمان شود، شرایط پیچیده‌تر خواهد بود. در این صورت، لامین یامال یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای فتح توپ طلا خواهد بود. او در صورت قهرمانی در جام جهانی، فصل را با دو عنوان بزرگ، یعنی لالیگا و جام جهانی، به پایان می‌رساند. از سوی دیگر، رودری نیز همچنان یکی از مدعیان اصلی خواهد بود. او پیش‌تر هم با رأی کارشناسان فوتبال جهان موفق به کسب توپ طلا شده بود.

در هر صورت، به نظر می‌رسد تنها راهی که هری کین، جود بلینگام، کیلیان امباپه، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و دیگر مدعیان بتوانند شانس واقعی برای کسب توپ طلا داشته باشند، شکست لیونل مسی در فینال است.

اشاره حساب رسمی توپ طلا به اینکه یک بازیکن شاغل خارج از اروپا هم می‌تواند برنده این جایزه شود، بیش از پیش این گمانه را تقویت کرده است که نهمین توپ طلای لیونل مسی کاملاً در دسترس است.

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