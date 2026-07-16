پشت پرده حذف فرانسه: درگیری بین دو نیمه در رختکن!

به گزارش ایلنا، روزنامه اکیپ گزارش داد عثمان دمبله در بین دو نیمه دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ میان فرانسه و اسپانیا، در رختکن خروس‌ها برای هم‌تیمی‌هایش صحبت کرد تا به آن‌ها برای بازگشت به بازی انگیزه دهد.

در شرایطی که فرانسه با گل دقیقه ۲۲ میکل اویارزابال از روی نقطه پنالتی با نتیجه یک بر صفر عقب افتاده بود، مهاجم پاری‌سن‌ژرمن از نحوه پرس تیمی فرانسه انتقاد کرد و معتقد بود بازیکنان در اجرای برنامه‌های دفاعی هماهنگی لازم را ندارند.

با این حال، اظهارات برنده توپ طلای ۲۰۲۵ با استقبال همه بازیکنان روبه‌رو نشد. بر اساس گزارش اکیپ، برخی از اعضای تیم ملی فرانسه از صحبت‌های دمبله ناراضی بودند و اعتقاد داشتند او تنها زمانی واکنش نشان می‌دهد که خودش در جریان مسابقه با مشکل روبه‌رو باشد و در سایر شرایط چنین نقشی را بر عهده نمی‌گیرد.

در ادامه، تلاش‌های فرانسه برای بازگشت به مسابقه نیز نتیجه‌ای نداشت. شاگردان دیدیه دشان در نیمه دوم نتوانستند اختلاف را جبران کنند و در دقیقه ۵۸ نیز با گل پدرو پورو برای دومین بار دروازه خود را باز شده دیدند تا در نهایت با شکست ۲ بر صفر از رسیدن به فینال باز بمانند.

فرانسه حالا باید شامگاه شنبه در دیدار رده‌بندی به مصاف انگلیس برود، در حالی که اسپانیا پس از این پیروزی، روز یکشنبه برابر آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی جام جهانی صف‌آرایی خواهد کرد.

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